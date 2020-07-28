【英超】高普領軍能力再獲肯定　榮膺LMA本年度最佳領隊

由德國籍主帥高普帶領的利物浦，相隔30年後再度稱霸英格蘭頂級聯賽。該名紅軍主帥在完季後再獲殊榮，獲英格蘭聯賽領隊協會揀選為今年最佳領隊，擔任頒獎嘉賓的曼聯傳奇領隊費格遜，更大爆二人的趣事祝賀對方。

高普在2015年接掌利物浦後，5年之間為紅軍大改造，上季與英超冠軍擦身而過，今季終於得償所願，高舉英超獎盃。高普的領軍能力同樣受同業的肯定，由各支球隊主帥票選的英格蘭聯賽領隊協會（League Managers' Association，下稱LMA）最佳領隊，高普大熱勝出，榮膺本年度最佳領隊，實至名歸。

由英格蘭各間球會主帥選出的LMA最佳領隊，高普大熱奪殊榮。（利物浦Twitter截圖）

【利物浦首度高舉英超獎盃】

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LMA同時宣布，這獎項將以曼聯傳奇領隊費格遜為命名，「費爵爺」過去曾11次奪得此殊榮。費格遜擔任頒獎嘉賓，以視像形式祝賀高普獲獎，盛讚對方領導有方外，更大爆二人的一件趣事，「高普獲獎實至名歸，他麾下的利物浦發揮出色，而他與紅軍的風格完美配合。我會原諒你（高普）當天在凌晨3點半致電我，通知我你贏得聯賽冠軍的消息」。

🗣"Your personality went right through the whole club and I will forgive you for waking me up at 3:30am to tell me you won the league" 🤣



Sir Alex Ferguson announcing Jurgen Klopp as the LMA manager of the year pic.twitter.com/ijpXLz6Btw — Football Daily (@footballdaily) July 27, 2020

近年獲獎的英超領隊（按圖放大）：

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高普同樣以視像方式，於球會基地內領獎，他表示過往多個利物浦名帥曾獲這殊榮，能夠跟隨他們的步伐獲獎，對他是個無上的光榮。高普發表得獎感言時，表露他對費爵爺的崇拜之情，「作為利物浦領隊，稱讚費格遜或許並不適合，但我十分仰慕他。費格遜是首個與我見面的英國領隊，我們多年前曾經共晉早餐，當時仍然歷歷在目，感覺就如看見教宗一樣，至今仍然難以相信獲得一個以他命名的獎項」。

高普當然向他的團隊致意，若果沒有一眾助教的話，將難以取得今時今日的成功，亦使高普十分享受與他們共事的時光。

高普領利物浦首度英超錦標，領軍能力無庸置疑。（資料圖片／Getty Images）

"I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches." ✨



Another award for this incredible team 👏 pic.twitter.com/MpjUXmGYYD — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

利物浦奪英超｜高低起落30年 來回地獄人間的滋味 利迷娓娓道來