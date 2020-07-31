【足球轉會】熱刺國際米蘭再做買賣　破紀錄收購或一季被賣走

經歷低開低收的球季，摩連奴麾下的熱刺為來季挑戰歐霸準備。要添新血，先要清瘀血。而這塊瘀血，頗新。 前主帥普捷天奴在任時，以破球會紀錄收購的法國中場尼當比利，首季表現令人大失所望。近日傳聞指熱刺有意及早斬纜，讓他作為改造防線籌碼，洽談對象正是「大好友」國際米蘭。

英媒《衛報》報道，摩連奴雖曾表示尼當比利有力改變球隊，甚至在新冠肺炎停賽期，特地要他到公園特訓而惹來批評，但復賽後上陣機會極少，兩者嫌隙未解。而國際米蘭從熱刺「筍價」購入基斯甸艾歷臣後關係良好，為交易關係打下基礎。不過，「數還數、路還路」，高昂轉會費始終是最大障礙。

尼當比利被寄予厚望，成為中場中路「大黑柱」，首季表現卻令人失望。（Getty Images）

英超地標戰對阿士東維拉，尼當比利射入第一球扳平，最終反勝。（Getty Images）

尼當比利在季初6000萬歐元從里昂加盟，成為熱刺歷來最高價球員，合約尚有5年。熱刺向來精打細算，蝕讓也不會蝕到入肉。據報熱刺開價5000萬歐元，讓國際米蘭「有排諗」。

對修咸頓先開紀錄，是他最近為熱刺射入的一球，不過已是去年9月的事。（Getty Images）

如果加入球員作為交易，是否「有得諗」？熱刺剛剛有中堅維頓漢約滿離隊，防線亦要重整，國際米蘭的斯洛伐克中堅史堅尼亞（Milan SKRINIAR）。此外，摩連奴一直留意克羅地亞鋒將比列錫（Ivan PERISIC），他即將從拜仁慕尼亞外借完畢而歸隊，亦有機會成為交易一部分。

熱刺前季因興建新球場而緊縮開支，只賣不買下殺入歐聯決賽，飲恨而回。上季擴軍時即大破慳囊，羅致尼當比利。這位法國新晉國腳在英超揭幕戰即正選上陣，更取得入球，以為有光明前路，往後日子卻一片灰暗。季初受傷後，一直未能回到正選，季中易帥後未得摩連奴歡心。停賽期間，他被攝得違反防疫令，在公園隨摩連奴操練後，復賽後常列後備。摩連奴更公開批評他的表現，將帥關係處於低點。

賀積查治在拜仁未能出頭，轉至修咸頓後逐步成為中場悍將，進步有目共睹。（Getty Images）

此外，熱刺一直有興趣收購修咸頓中場賀積查治（Pierre HOJBJERG），雙方仍在洽談。

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