英超．阿仙奴｜傑出球迷煉成記　袁文傑：了解更多方知勝利是什麼

身為球迷的你，睇波有多少年？每個人都有其觀點與角度，沒有標準答案，只想說，球賽除了勝負，還有很多地方值得球迷探討。 有一定年資的一群，或許也聽過「英國足總盃」 、「沙馳球壇盛事」等，以前等睇一場直播，既痛苦又雀躍，新一輩球迷相信未曾經歷， 屬於「有年資」的藝人袁文傑慨嘆「往事只能回味」，大家對直播的珍重程度減退。

的確，時代變了，現在每季直播賽事「多到你唔想睇」，球迷當然不甚稀罕，雖然早前疫情下各大聯賽被迫暫停，沒有直播的短短3個月已教人叫苦連天，但與當年那種盼望與等待，仍相距甚遠。

你覺得自己是球評家，還是真．球迷？

這是關於球迷的自我修養。現今普遍Fans都鍾意用嬉笑怒罵的方式，寫潮文「抽水」或互窒一番。作為阿仙奴死忠的袁文傑認為，單純一兩句批評、揶揄是流於表面，自己並不認同。譬如有人批評兵工廠班主高安基，沒有大志、欠缺方向。他覺得「真．廠迷」要了解現今球會的營運手法及難處，才作定論，他亦鼓勵球迷們可循不同途徑，去探索自己愛隊的歷史與文化，明白箇中理念與哲學，這樣才算是真．球迷。

【英超2019/20年球季最終排名】

+ 16 + 15 + 14

你點睇球員的忠誠？

提起蘇甘保、費高、法比加斯、奧雲及尹佩斯等，大家總會將他們與「叛徒」扯上關係，明白球迷那種愛之深、恨之切的心態，以及對忠誠兩字特別敏感。袁文傑倒有另一番見解，他自己會放開一點，認為球場上三十多歲當打球員，其實在社會上還是一個小伙子，成熟與否見仁見智，加上以職業掛帥，為名為利皆無可厚非。勉強無幸福，離開不是罪，最重要一點是，效力期間要堅貞不渝地對待球會。

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