桌球世界賽│怪異掌聲嚇窒奧蘇利雲　挪威球手147失敗舉中指被警告

英國桌球好手奧蘇利雲（Ronnie O'sullivan）於桌球世界錦標賽首圈，遇上了泰國球手塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）。乘塔猜亞狀態不佳，奧蘇利雲盡顯「火箭」本色，兩節合共僅以108分鐘的比賽時間淘汰對手，殺入次圈將會鬥中國球手丁俊暉。

奧蘇利雲首節打出兩次Century，再加上6次起Break達「60+」，82分鐘就以局數8：1遙遙領先。首節打得輕鬆，有趣的是奧蘇在第一局末段被一陣奇怪的噪音騷擾，但因為新冠肺炎疫情，比賽改以閉門舉行，場內空無一人，為何會有類似掌聲的怪聲出現？

奧蘇利雲得知掌聲出處後，一副「oh I see」的樣子。（網上圖片）

球證向「火箭」解釋，這是現場加上的「罐頭」掌聲，每次有球員打出Century或每局完結，現場人員都會播出掌聲，沒有收到通知的奧蘇利雲才恍然大悟，但當旁邊比賽打完一局再播出掌聲時，這名5屆世界冠軍仍是眉頭一皺。

周一（3日）第二節比賽，塔猜亞仍未能發揮應有水準，奧蘇利雲第11局更是連續打入「4紅4黑」，儼如挑戰生涯第16次147，可惜打入第4隻黑波時開Pack結果一般，將第5隻紅波打入中袋後，白波走到上枱，奧蘇利雲打入黃波後，意味今次147挑戰完結。

奧蘇利雲首圈輕鬆晉級刷新最快晉級紀錄。（網上圖片）

塔猜亞表現不佳，未能威脅奧蘇利雲。（網上圖片）

正以為「火箭」仍可以「破百」終結比賽，偏偏打失了一球簡單的紅波。塔猜亞得到埋枱機會，但打失一隻遠枱紅波令奧蘇利雲得到機會，最終賠上了比賽。

10：1贏波晉級，「火箭」賽後表示塔猜亞發揮失常是輕鬆大勝原因之一，但過去兩周於「比賽枱」練習亦有助發揮。對於下一場就要大戰丁俊暉，奧蘇利雲就表示希望可以合力打一場精彩的比賽。

奧蘇利雲Vs塔猜亞第2節：

馬富連白波走位出現偏差，未能繼續挑戰147，一時火起舉中指。（網上圖片）

同場加映：馬富連147「炒粉」舉中指

同日另一場首圈賽事，挪威球手馬富連（Kurt Maflin）鬥英格蘭球手基拔（David Gilbert）。15局過後馬富連以局數7：8落後，第16局挑戰職業生涯第3次147，但打14隻紅波時要打出高難度的「around the table」，白波從上枱咕𠱸反彈撞中黃波，未能走到下枱繼續打「黑柴」，馬富連沉不住氣，向白波舉中指。

該局馬富連以一Cue破百將局數扳平，即時被球證警告舉中指的粗俗行為，更表示再出現同樣情況會直接判他輸一局。最終馬富連連贏最後兩局，以10：8氣走基拔，次圈硬撼蘇格蘭「巫師」希堅斯（John Higgins）

馬富連舉中指有片睇：

Kurt Maflin: Thug Life pic.twitter.com/ob24xJmwE2 — Live Snooker (@Livesnooker) August 2, 2020

好波不妨一睇再睇之奧蘇利雲神級控制逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

好波不妨一睇再睇：2008年世界賽奧蘇利雲打出147