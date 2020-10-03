K Kwong行山攻略｜難忘雷暴山洪恐怖經歷　緊記預防中暑心法

夏天行山，藍天白雲，景色確美，但危機四伏。天氣惡劣時，雷暴來襲，洪水湧至，隨時致命，但天氣晴朗，酷熱難當，亦有中暑之危。有數十年行山經驗的化學博士K Kwong笑言「乜伏都中過」，跟大家分享夏天行山的往事及心得。

K Kwong在訪問中用過「差點死」去分別形容3次親身經歷的山上意外，一次是在罾棚角咀的落石，那是剎那間之事，當他站穩陣腳後，危機已經解除；另一次是在西藏染上高山症，他突然昏迷，毫無預兆，他驚也沒有時間驚；還有一次在八仙嶺，他有大半個小時處於生死邊緣的恐慌之中。

K Kwong在炎炎夏日都會去行山，過去有不少驚險的經歷。（顏銘輝攝）

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K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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「我經歷過最驚的一次，終身難忘，我第一次覺得會死，就在八仙嶺。」他徐徐地講述十多年前那次遇上雷擊的行山旅程，他說：「那天，我們行到仙姑峰之前，正落去一個坳位，之後會上仙姑峰，其實路不難行。沒有落雨的，突然間，一聲乾雷打中前面一棵樹，距離（我們）大約50米。」

香港近年都有行山人士遭雷擊的意外。（資料圖片）

閃電與雷聲同步

那次，K Kwong是跟一名醫生朋友行山。K Kwong續說：「他見到我很驚，他剛剛低頭看不到，只聽到『砰』一聲。我們望到那棵樹出煙、有光。我見到這樣即刻『騰雞』，我說：『醫生，不行了，我們要走人！』我第一時間將行山杖及一切金屬物品扔走，之後我躲在山坳，再用膠布蓋住自己，希望不要被雨淋濕。」

「結果沒有用，因為馬上下了一場大雨，這是我人生最難過的大雨。幾十分鐘，不夠一小時，真的很驚！書上說，行雷之前先有閃電，但我這次閃電及行雷是同步的，這代表閃電及行雷都在你頭頂。那次驚到……人生第一次驚到那麼緊要，覺得自己真的可能會死，最後幸好沒有事。」

K Kwong分享兩次行山遇雷暴的驚險經歷，其中八仙嶺的那次，他覺得自己有機會死。（顏銘輝攝）

K Kwong坦言夏天行山遇雷雨是家常便飯，「夏天很多這些機會，上午好天但下午雷雨。」他之後講到一次六、七年前行蚺蛇尖的經歷，同樣驚險，「落山期間已經很大雷雨，行到米粉頂就找個地方避，直情見到球形閃電，這是我唯一一次見過，就像一個波在天上飛過。它就好像UFO一樣，但我不信見到UFO，那次都很驚，閃電及行雷一齊到。」

兩次獲雷神饒命，K Kwong奉勸大家留意天文台的雷暴預警資訊，若果有危機的話，就要馬上落山，不要留在高位。

當山路突然變成澗

天有雷暴大雨，隨之而來就是洪水。可能你以為不是行澗，就不會遇到洪水，K Kwong則說：「你怎會想像到，你行的山路可以變成一條澗！」他繼續分享行山中伏的經歷，這次在馬鞍山的鹿巢石林。

大雨的時候，正常的山徑可能會被水淹。（資料圖片/顏銘輝攝）

「走的時候，突然非常大雨，原本的山路變了一條河，變得很快，周圍的水全部沖下來，整條凹下來的山路就變成河。在『河』上行，完全看不到路面，要很小心才行到，很容易跌倒。基本上那次我們所有隊友都跌過，全部人跌到濕透。」K Kwong表示幸好洪水不是維持很長時間，成功脫險，「如果你見那天天氣有點壞，行山的話就要穿對抗滑能力高的鞋，會安全一點。」

洪水湧至連鞋也沖走

面對洪水，鞋非萬能，甚至連鞋都可以沖走。K Kwong分享一次更驚險的經歷，在幾十年前，他在梧桐寨下游溯澗時，遇上山洪暴發。他記得最初一切如常，但突然間河水變得混濁，這是山洪暴發的先兆。

雖然每次經歷都驚心動魄，但K Kwong都以輕鬆的語氣說出來。（顏銘輝攝）

「幾廿秒之後，我們的隊友都知不對勁，往澗道兩邊散開。有個隊友擺了隻腳入水，打算跨過另一邊去，結果隻鞋被水沖走，他馬上跟原路爬回去那邊。這是擺對腳落水，對鞋馬上不見了的速度，明明是綁住隻腳，都『噗』一聲不見了。」

山洪暴發之恐怖，在於其快，當你意識到山洪來襲時，可能只得一分鐘去應變，甚至連一分鐘也沒有。K Kwong說：「幾廿秒、一分鐘左右後，聽到『砰』一聲，洪水就來了，很短時間，水位就升了一米。」

幾年前，鹿頸的屏南石澗洪水大漲，有行山人士被困。（資料圖片）

「我覺得上游某些地方積水，可能有塊大石塞住水道，積到一個階段，水量太大，那塊石一塌，水就湧下來。我試過這個經歷，我都很驚，如果我們那時在河中間，就會被沖走了。」K Kwong不建議雨季時在河道澗道玩耍；就算天氣理想時行澗，都要留意四周環境，尤其見到水變濁就要馬上走。

行西灣山眼前一黑暈倒

香港夏天最常見的行山意外是熱病，其中最嚴重的是熱衰竭及中暑。K Kwong又有中伏的經驗分享，他說：「那次很失敗，我感受到自己快將到頂，我自己知快中暑，但覺得捱到上去。我一上到西灣山頂就暈倒，眼前只見黑白色，見不到顏色，之後倒在地上，我的隊友馬上用鹽餅及水救醒我，幸好沒有事。」他能夠在山上恢復過來，相信那次是熱衰竭。

K Kwong認為炎熱天氣行山時，上斜要懂得在適當時候停下來休息，讓身體散熱。（顏銘輝攝）

K Kwong之後傳授行山心法，只要記住兩點，就可以避免中暑。他表示試過夏天36度的時候，帶幾個行山初哥由東涌行上鳳凰山，眾人依照他的方法行，沒有問題，安全上到頂。他說：「以前的人教，溫度決定一切，水也決定一切。」

夏天行山要懂停頓散熱

「30度去行山，你不用記任何事；32度的時候，你每上升20米，就要停一停，停一分鐘也好，讓身體散熱。34度的時候，升10米左右就要停；36度，升5米就要停，其實5米很矮，一層樓多一點，等於你行一行就要停。」他強調攀升時，適當的停頓十分重要，可以讓身體散熱。

K Kwong提醒行山時要注意飲水量。（顏銘輝攝）

夏天每小時至少飲400毫升水

這位退休化學補習天王繼續講第二點，他說：「通常在夏天，我們每小時要飲400毫升水，如果是上斜的話，就要600毫升，你要計好水量。你還要控制飲水量，這很重要。你口渴的時候會飲得很快，但不要飲得太快。」他有個控制飲水量的小秘技，「我喜歡將水結冰，你就不會飲得太快。」

K Kwong喜歡一邊行山，一邊跟隊友聊天，因為這是他觀察隊友身體狀況的方法。他說：「通常你看他有沒有臉紅就知，還有看意識是否清晰。就算會答你問題都是hea住答，你就知道他其實不清醒，是時候要停了。」他補充中暑的人有時只知道自己累，意識不到是中暑，所以同行者的觀察很重要。

K Kwong認為只要跟足他的做法，夏天行山也沒有大問題。（顏銘輝攝）

K Kwong記得有次，好心提醒陌生的山友，他發現有對男女行山，其中那個女仔滿臉通紅。他憶述那次情況：「我拍前面個男仔，跟他說：『你女朋友中暑了！』那個男仔不知道，跟我說：『係咩？』之後問個女仔，她說話已經語無倫次了。」K Kwong馬上跟隊友分工合作，有人開遮，有人撥扇，有人淋水，盡快為那女仔降溫，他還將一枝冰交給那個女仔，直至她的臉變回正常顏色。

有些山友夏天會抖暑，但K Kwong表示炎炎夏日都會照行，因為他覺得只要跟足方法，帶齊裝備，高溫行山也不可怕。

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