英超｜富咸少帥史葛柏加臨場決斷致勝　鐵血中場名將化身升班英雄

目光如炬，面授機宜，臨場致勝，形容的是富咸領隊史葛柏加。 在昨晚的英冠附加賽決賽，富咸與賓福特踢到快即完加時上半場時，仍然互無紀錄。突然間，史葛柏加發現賓福特的漏洞，馬上指點左閘祖爾拜仁，結果祖爾拜仁把握機會，一射破網，最後助富咸取得勝利，升上英超。

在105分鐘，富咸在前場偏左位置博得罰球，左閘祖爾拜仁處理，後防隊友走去賓福特禁區頂，準備接應長傳。離門40碼，看來傳中是正路的選擇。

祖爾拜仁40碼罰球破網：

+ 3 + 2

祖爾拜仁40碼罰球開紀錄片段：

開罰球前，39歲的富咸少帥史葛柏加叫了祖爾拜仁去場邊，兩人講了幾句。祖爾拜仁心領神會，直視龍門近柱，果然出現漏洞，便一腳勁射，轟向近柱。賓福特門將大衛拉耶措手不及，狼狽移位，也趕不及了。祖爾拜仁的罰球助富咸在加時先開紀錄，領先1：0。最後，富咸以2：1勝出，獲得升班資格。

祖爾拜仁入波後，馬上去找史葛柏加慶祝。（Getty Images）

祖爾拜仁的神來之筆，獲得大讚，但這名26歲左閘賽後坦言，這是來自史葛柏加的指引。他說：「柏加要我轟向近柱，因為門將企得出到太離譜了！」

史葛柏加亦承認，這個罰球的處理出自他的主意。他說：「開紀錄的一球是我們早有部署的。我們見到大衛拉耶防守罰球時的位置，他十分進取。我就在罰球之前叫了祖爾過來，交代一些戰術的部署。我告訴他要注意門將的位置，下決心射門。他跟住做了，而且奏效。」

史葛柏加今季首次執教完整球季，帶領富咸升班。（路透社）

史葛柏加在2019年2月才首次擔任領隊，接過雲尼亞里的帥印，暫代富咸帥位，帶領球隊打英超護級戰，最後富咸護級失敗，以尾二降班。今季，史葛柏加正式坐正，首次執教完整的球季，即領球隊取得英冠第4，躋身附加賽，重返英超。

這名前英格蘭國腳中場賽後十分興奮，向記者透露今場的戰術部署，他說：「我們首要做好防守，好好看管賓福特的三叉戟，我知道他們的三箭頭非常危險。當他們在邊路活動時，我們都要安排人手，對他們人盯人看管。你見到今季賓福特很多的入球都來自邊路。」

史葛柏加帶領富咸在附加賽決賽擊敗賓福特。（路透社）

他還提到富咸的進攻安排，他說：「兩翼、兩閘及防中方面，我們一直努力不懈地嘗試，而且我們希望讓左翼卜比列特內切，在中路製造機會。我覺得幾奏效，我們控制了上半場，雖然下半場有點迷失，但我們仍有優勢。今場的戰術奏效。」

【由查爾頓小將到富咸升班主帥，回憶柏加的英超歲月】

+ 19 + 18 + 17

史葛柏加球員生涯在查爾頓出道，踢防守中場，之後踢過車路士、紐卡素、韋斯咸及熱刺，最後在富咸掛靴，於2017年結束球員生涯。他先在熱刺開展教練生涯，執教U18，之後轉到富咸擔任一隊教練，到去年坐正。

【富咸曾是英超常客，大家記得這班名將嗎？】