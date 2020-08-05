網上熱傳一張劍擊學校海報　疫情下必學劍擊的3個原因

新冠肺炎疫情下，做什麼運動最安全？ 一張美國劍擊學校的海報，近日在網上廣傳，很多網民看完之後，都表示想去學劍擊，究竟這張海報上寫了什麼？

網上論壇Reddit日前有人分享一張照片，相中是一張劍擊學校的海報，入面大字標題：「劍擊是新冠肺炎下的完美運動。」

有一間美國劍擊學校在海報上表示，劍擊是疫情下的完美運動。（資料圖片）

海報還列出3個理由，說服大家這是最適合的疫情下參加的活動。第一個理由是「面罩」，第二個理由是「手套」，面罩及手套都是劍擊運動的裝備。至於第三個理由是「如果有任何人靠近你6呎範圍內，你可以戳他」。

這張劍擊學校的海報近日在網上廣傳。（Twitter）

根據海報上的資料，這間學校叫La Jolla Fencing Academy，位於美國加州的聖地牙哥。

這張照片放上Reddit引來超過1500個留言，引起美國網民的熱烈討論，還有在Twitter都有不少網民分享，部分人留言這是學習劍擊的好機會，表示有興趣去學；有人就覺得這是最好的機會營銷。

【網民紛紛分享這張劍擊學校海報】

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