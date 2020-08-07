桌球世界賽｜希堅斯第10次147無助晉級　挪威火爆球手反勝入8強

桌球世界錦標賽展開第二圈賽事，4屆世界冠軍「巫師」希堅斯（John Higgins）盡顯功架，昨打出一棒147度，讓世界賽8年來再現最高度數。 不過，滿分氣勢未能為這位45歲老將帶來勝利。上圈挑戰147失敗的挪威球手馬富連（Kurt Maflin），打出生涯佳作，後上反勝，躋身8強。

希堅斯力爭擺脫連續三屆「二奶命」，第二圈遇上馬富連，第一節完結時落後4：7。第二節開始首局（第12局），希堅斯花費大約13分半鐘，打出桌球生涯第10次一棒147度。

希堅斯打出生涯第10次147度，如果有觀眾必定起立歡呼。（Twitter）

「巫師」打出完美一局，表現興奮，馬富連亦上前恭喜，二人互碰手肘。這一局亦難免勾起馬富連「傷心事」，他在首圈曾挑戰147，但尚餘一隻紅波之際，白波彈到上枱，無法校準黑柴，因而失敗。他當時更氣得向白波舉中指，被球證警告。

大功告成，希堅斯振臂歡呼。（影片截圖）

希堅斯打出147後，氣勢如虹，收復失地之餘更反超前11：10。但馬富連今回打出「身價波」，連續打出一棒80、75及63度，一口氣反先，最終以13：11淘汰希堅斯，繼續突破在世界賽的個人成績。這位挪威球手過去經常未能打入正賽，最佳戰績不過首圈止步。今回晉身8強，對手將是安東尼麥基爾（Anthony McGill）或占美奇勒（Jamie Clarke）的勝方。希堅斯盛讚馬富連今戰表現可人，值得取勝。

希堅斯與馬富連互碰手臂，以示道賀。（影片截圖）

世界賽自1977年安排在設菲爾德Crucible Theatre舉行，只有10次一棒147，上一次已是8年前。世界冠軍亨特利（Stephen Hendry）在2012年首圈面對冰咸（Stuart Bingham），第7局演出完美無瑕的一局。希堅斯有機會因為這一局，奪得最多55000鎊獎金。

馬富連爆冷淘汰世界冠軍希堅斯，躋身8強。（影片截圖）

希堅斯147精彩重溫：

亨特利2012年世界賽的147: