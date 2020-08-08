【歐聯】里昂再闖8強眾將狂歡慶祝　門將「High爆」如入無人之境

里昂一搔十年之癢，再度打入歐聯最後8強，究竟有幾高興呢？里昂門將安東尼盧比斯用行動告訴大家。 里昂主帥加西亞對球隊發揮感自豪，並稱球隊是歐洲8支最佳之一，賽後眾將在更衣室狂歡慶祝。

2009/10球季，里昂在歐聯16強爆冷淘汰皇馬及波爾多殺入4強，最終不敵拜仁慕尼黑，創下球會史上征戰歐聯的最佳戰績。

里昂今季法甲戰績一般，提早腰斬的球季中只能以第7位完成賽事，加上早前法國盃決賽互射12碼飲恨不敵巴黎聖日耳門，失落歐洲賽資格，如今剩下最後一個希望，奪走歐聯錦標並取得來季參賽資格。

C朗梅開二度難救祖雲達斯 里昂相隔十載再闖8強

里昂早前在法國盃決賽互射12碼不敵巴黎聖日耳門飲恨。（資料圖片／美聯社）

里昂挾一球優勢作客祖雲達斯鬥歐聯16強次回合，開賽早段祖雲達斯的貝拿迪斯治禁區內落腳攔截中波在先，其後踢跌艾奧亞，球證吹罰爭議性的12碼，結果迪比操刀建功，里昂亦憑這個12碼取得重要的作客入球晉級。

相隔十載再度殺入最後階段，里昂眾將難掩興奮，在更衣室狂歡慶祝，射入關鍵一球的隊長迪比鼓勵球隊繼續勇往直前。

迪比12碼中鵠，為里昂取得關鍵的作客入球。（路透社）

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：

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在空無一人的球場作賽，是疫情下重開後的常態，不少球員曾經試過當看台上坐滿球迷，如常慶祝謝幕。里昂門將安東尼盧比斯（Anthony Lopes）賽後照樣慶祝，沒有隊友「陪佢癲」下，該名里昂門將依然「High爆」，單人匹馬跑向底線，越過廣告板後走上作客看台前，振臂並親吻球衣上的會徽，如同進入無人之境，也宣示球隊與球迷一路同在。

盧比斯賽後「High爆」慶祝片段：

Anthony Lopes qui va célébrer la qualification lyonnaise avec les supporters qui ne sont pas là!!! 😂😂😂 @OL pic.twitter.com/zzRF4gUoFL — Julien Laurens (@LaurensJulien) August 7, 2020

該名29歲的葡萄牙門將賽後表示球隊的努力得到回報，希望以頑強的意志在里斯本爭奪錦標，「上周法國盃決賽欠運下飲恨，今仗我們的付出收到回報，全隊上下的目標一致，加上今季歐聯的一場定勝負，一切皆有可能發生，希望保持堅定不移的意志繼續奮鬥，在里斯本戰至最後。」

里昂眾將賽後更衣室狂歡。（迪比Twitter截圖）

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里昂主帥加西亞（Rudi Garcia）對球隊今仗表現感到驕傲，並自豪地表示球隊是歐洲8隊最佳之一，「今仗取得首個入球後對我們相當有利，即使面對祖雲達斯取得兩個入球後，我們未有自亂陣腳，我們現時歐洲8支最佳的球隊之一，我為球隊感到相當自豪。」