【MLB】天使外野手超罕見失誤　普通接殺反送對手一分

洛杉磯天使於MLB周一（10日）例行賽作客德州遊騎兵，出現罕見失誤，右野手祖阿杜（Jo Adell）接殺變「助攻」全壘打，直送對手一分，天使終以3：7落敗。

天使第5局時落後2：5，兩出局情況下，遊騎兵擊球手蘇拉克（Nick Solak）面對一球時速95英里的直球，打出一支右外野飛球。

右外野的祖阿杜看準棒球去勢，走到落點伸手接波，但似乎因為未有正中「袋心」，皮球落入手掌後彈出了手套，更飛到外野欄之後。祖阿杜一次失誤送了對手4個壘，蘇拉克輕鬆跑回本壘，遊騎兵進一步拉開距離。

祖阿杜的失誤送了遊騎兵一分。（美聯社）

最初賽事記分員將這一分判為蘇拉克全壘打，蘇拉克今季43次進入打擊區，擊出10支安打，雖有4分打點，但仍未擊出全壘打。本以為祖阿杜送了蘇拉克今季首支Home Run，但賽事記分員其後改為祖阿杜失誤，蘇拉克想「HR開齋」要再等等。

今年才升上大聯盟的祖阿杜賽後表示，自己受球場的天花影響，一直都未能讀好球路，才會發生今次失誤。

逐格睇究竟發生咩事：

+ 10 + 9 + 8

蘇拉克表示應該計自己一支全壘打。（美聯社）

官方記分員Larry Bump賽後亦為改記錄作出解釋。他與體育數據庫Elias Sports Bureau相討後，認為在球場其他部分出現相同情況都會記為失誤，故今次就算棒球飛出外野欄，仍應視為失誤。

蘇克拉賽後堅持記分員應該計他一支全壘打，遊騎兵亦提出上訴，要求改變記錄。

祖阿杜失誤到懷疑人生：

今次出現失誤跟祖阿杜未有接穩皮球有關。（網上圖片）

另一角度一睇再睇：

值得一提的是，遊騎兵亦曾是「助攻」全壘打的受客者之一。1993年5月26日，遊騎兵作客印第安人，對手指定擊球員（Designated Hitter）卡路士馬天尼斯（Carlos Martinez）擊出右野飛球，棒球擊中德州右野手簡斯高（Jose Canseco）頭頂，再彈出外野欄。



簡斯高1993年頭槌頂出全壘打：