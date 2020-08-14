【RIP】中國少年隊成員王凱冉意外溺斃　生前冀加盟荷甲傳統勁旅

中國足球界傳來噩耗。荷甲球會海牙學法的小國腳王凱冉，與朋友到海灘玩樂時意外溺水失蹤，屍體兩天被發現，終年15歲。

王凱冉雖然年少，但相片可見他的身型魁悟，身高達1.83米，曾入選中國U14代表隊，生前為海牙青年軍成員。他兩周前的星期四（7月30日），與兩名朋友海牙一個海灘游泳，其間遇上大浪被捲走。兩名朋友被其他泳客救起，但王失踪。至星期日（8月2日），遠足人士途經沙灘，發現王的遺體。

王凱冉年僅15歲，意外離世，令人惋惜。（海牙官方網頁）

海牙在本周四舉行私人悼念儀式後，才於官方網頁公布王的死訊，「Max（王的洋名）不論場上場下，都是優秀青年。為尊重家人意願，事發幾天後才公布這消息」。

王凱冉生前為海牙青年隊上陣，身材高人一等。（網上圖片）

根據球會公布，王的父親王國棟是退役足球員，5年半前舉家來到荷蘭，2017年加入北京合力萬盛擁有的海牙，成為青年軍一員。他曾接受訪問，希望未來一、兩年轉到荷甲傳統勁旅阿積士或飛燕諾之下。海牙的青年軍教練認為王實力不俗，未來有機會成為一隊球員，而他在今年初收到中國U16徵召集訓，但因為新冠肺炎肆虐全球，未能成行。球會聲明稱：「無緣知道Max的足球生涯有何光景，感到傷心欲絕，難以置信」。

夢難圓，令人心傷。（影片截圖）

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