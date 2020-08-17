【慎入】蹲舉400公斤「啪嗒」跪地　俄國健力選手雙膝恐怖受傷

看到片段，都覺得痛！ 在今月初舉行的世界健力協會歐洲錦標賽，俄羅斯選手施迪克（Alexander Sedykh）發生意外，嘗試舉起400公斤的啞鈴時，雙膝跪地骨折，即送院接受緊急手術，未來兩個月都要臥病休養，不能活動雙腿。

今月初在俄羅斯舉行的世界健力協會錦標賽，其中一幕在網上廣傳，只見俄羅斯選手施迪克試舉400公斤。他拿起啞鈴，蹲下來，但承受不了重量，整個人向前跪下，傳出「啪嗒」的聲音，施迪克隨即痛苦地呻吟。

施迪克蹲舉400公斤，膝部重創：

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世界健力協會上周在Facebook分享了這段影片，過去一星期有超過3400次分享，還有逾1700個留言，很多網民都希望施迪克早日康復，能夠走路。

據報，施迪克在比賽受傷，膝部骨折，馬上送院，接受緊急手術，手術長達6小時。施迪克其後說：「醫生跟我說，他們成功地重新組裝我的膝部，還縫合了我的四頭肌。我太太說，我的半月板撕裂，肌腱盡斷，但醫生已經把它們縫好了。」

事發片段：

施迪克說：「十分傷痛，但我們會堅持下去。之後會怎樣？兩個月，我要臥床休養兩個月，不能活動雙腿，之後我就要重新學習行路，慢慢康復。」現階段不能肯定施迪克能否完全康復，也不知他能否再復出比賽。