【MLB】前田健太教科書式配球玩弄釀酒人　8局無安打破雙城紀錄

日本投手前田健太今年轉投雙城，雖然因新冠肺炎影響上個月才開季，但他未有受到太大影響，香港時間周三（19日）主場對擅攻的釀酒人，8局12次三投技驚四座，本來有機會一嘗無安打比賽（No hitter）的滋味，惜最終無功而還。

釀酒人陣中有不少打擊好手，如台灣球迷戲稱「丐幫幫主耶律齊」的耶列治（Christian Yelich），但今戰面對前田的投球，卻是不停揮空，被該名32歲日籍投手玩弄於股掌之中。

前田今戰第一局雖然四壞保送了「耶律齊」，但他未有因而動搖，更開始連續三振對手，到第5局完結時，他已經連續三振8名釀酒人擊球手，打破了雙城記錄，與1970年湯施華（Tom Seaver）寫下的大聯盟最多連續三振次數只有兩次之隔。

前田健太8局無安打，可惜未能捱到尾。（路透社）

日職棒效力廣島的前田憑出色的配球，使得釀酒人球員無所適從，直到第8局完結時，雙城以3：0領先對手，釀酒人此時仍未能擊出一支安打。

不過，前田第9局再面對蘇加特（Eric Sogard）時，投出指叉球，被該名三壘手打到出一支無力的高飛球，卻剛好笠死雙城游擊手普蘭高（Jorge Polanco），無緣無安打比賽。

前田健太今戰發揮出色。（網上圖片）

前田因此錯過了雙城史上第7次「No-no」確實有點欠運，但第3局三振蘇加特時亦是用指叉球，蘇加特第9局出手實是有備而來，只能說前田球種不多，配球再出色仍較易被對手看穿。

畢斯頓為雙城跑得致勝一分。（美聯社）

前田失去無安打被換出，賽後於Twitter只說要達成無安打一點都不易，更高興可以打破雙城連續三振次數紀錄。

雙城換出前田後，由泰萊羅渣士（Taylor Rogers）作救援，但此子卻連番被打，讓釀酒人追平，幸雙城最後多得普蘭高擊球，讓畢斯頓（Byron Buxton）回到本壘，終於12局後以4：3險勝。