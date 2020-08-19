F1｜10隊全數同意新《協和協議》　平衡眾隊戰力　加強比賽觀賞性

F1周三（19日）宣布，10支車隊全數同意簽下新的《協和協議》（Concorde Agreement），意味確立來年參賽車隊，包括曾傳出考慮是否退出的平治及哈斯在內。 今次協議將會引入新的獎金分發制度及研發預算上限，或會改善現時平治、法拉利及紅牛與其他7隊的距離。

要於F1競賽，就要簽下《協和協議》。首份協議於1981年在法國首都巴黎協和廣場（Place de la Concorde）的國際汽車聯會（FIA）總部簽署，因而名為「協和」。

F1周三宣布一眾車隊同意新的協議，意味10支車隊會繼續參賽到第8份《協和協議》完結的2025年。今次協議主要目的是為F1打下更好的根基，確保持續發展，來年開始的研發預算上限就是為此而立。

F1眾隊同意新的《協和協議》。（Getty Images）

除此之外，2022年競賽大改例亦是今次協議的一大要點。新例本於新協議首年的2021推行，但受新冠肺炎影響延後一年。大改例會令賽車外貌大變，但並非「得個樣」，這些改變旨在減輕「後車」遇到的亂流，讓比賽變得更激烈，爬頭變得更輕鬆，限制科技研發，減少F1車隊間的「軍事競賽」，甚至限制部分屬消耗品的部件更換次數，防止較「有米」車隊以本傷人。

除了改例之外，新的協議更引入了研發預算上限，來年起各隊在研發上每年只可花1.75億美元，F1認為這樣做可以平衡各隊實力，令到比賽更激烈，亦可令中下遊車隊在財政上減壓。

平治曾傳出考慮是否繼續參賽。（Getty Images）

不過，車隊如平治一直不願意同意新協議的一大原因，並非改例會令到優勢盡失，而是新的獎金制度。過去獎金分發肥上瘦下，令到各隊實力愈拉愈開，但新制度希望改善現狀，此舉引來大隊不滿。

禾夫指平治將成新協議最大受害者。（Getty Images）

平治話事人禾夫（Toto Wolff）曾表示平治將成新制度的最大受害者，但F1沒有妥協的意思，曾惹外界質疑平治會否繼續參賽。

除了平治外，哈斯亦曾考慮是否退出。哈斯班主Gene Haas曾表示如果「三大隊」的距離是難以追近，會考慮是否繼續「燒錢」參賽，今次協議可實現Gene Haas的要求，哈斯終於選擇未來5年繼續參賽。

今次協議可否創造出更公平的競爭環境，加強比賽觀賞性，來年大家可能會有眉目，到了2022年就會有答案。

F1未來6站賽程（按圖放大）：