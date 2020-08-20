【英甲】韋根香港班主免球會還款　9月前無新班主或未能參賽

韋根7月申請破產保護，被英冠賽會扣12分，最終降班英甲。韋根的香港班主歐陽韋基近日宣布，免除韋根欠其名下公司的3600萬英鎊債務。 雖然危機稍除，但來季征戰英甲的韋根仍是前路茫茫，破產管理人上周定下8月31日限期，如果9月前仍未能找到新班主，參戰英甲將成疑問。

據韋根聲明指，破產管理人提及球會欠NLF及韋根控股有限公司（Wigan Athletic Holdings Limited）兩筆債項，分別為2530萬英鎊及1070萬英鎊，破產管理人與歐陽偉基商討過後，後者同意免除韋根償還欠他的兩筆債務，藉此幫助韋根存續及增加尋找新班主的機會。

《BBC》指不用償還這3600萬英鎊的款項，可讓韋根向其他債權人償還部分債務，避免下季承受更多制裁。

韋根獲香港班主歐陽偉基免還3600萬英鎊債務。（Getty Images）

聲明又譴責英國《太陽報》記者發放其中一名買家的買盤內容，指做法違反了保密協議，並指賣盤未有重大進展，但與多方談判仍在進行中，有望取得成果。

韋根雖獲免除債務，但賣盤事宜沒有實質進展，令到球隊可否參加9月中開始英甲寫上問號。

韋根雖然獲「放生」，但前景仍是一片茫然。（Getty Images）

韋根破產管理人上周宣布，設下8月31日的限期，「如果未能於限期前簽下賣盤合約，將以英甲期限後一個多星期開季的前提下，重新考慮立場」，不希望在未能預見前景下強行承諾參賽。此言一出，英國傳媒質疑韋根能否參加來季聯賽。

韋根球迷會已經向球會提供一筆款項，用作購買新球季一隊球員裝備之用。

若8月完結前仍未能找到新班主，韋根參加來季英甲成疑。（Getty Images）

韋根球員兩折支薪仍全力以赴，英冠第44輪大勝侯城：

+ 5 + 4 + 3

韋根破產懶人包：

韋根在2018年11月易手，前班主韋蘭家族以2200萬鎊售予港資公司「國際娛樂」。國際娛樂主席蔡朝暉有福建背景，曾奪德州撲克世界冠軍，而公司當時主要業務包括在菲律賓首都馬尼拉經營酒店，及出租物業供營辦賭場。本年1月，前東方龍獅主教練司徒文俊加入韋根，擔任管理職務。 及至本年6月4日，EFL經過審批，包括考慮買家有否能力支持球會營運至下一球季等，決定批准國際娛樂售予財團Next Leader Fund ，該財團當時亦由蔡朝暉持較多股份。國際娛樂出售韋根時，曾在港交所發通告解釋球會財政表現一直欠佳，加上英冠的經濟效益不理想，又受疫情影響，而脫歐更為英國的經濟發展帶來長期影響。 6月24日，原先持較少股份的拍檔歐陽偉基變成大股東，擁有超過75%股權。惟事情峰迴路轉，歐陽偉基成為班主不足一個月，球會委任破產管理人及清盤官，似做好準備。管理人聲明指韋根的營運狀况受賽季暫停打擊，「新冠肺炎引致停賽，明顯大大影響球會近來的財政」現正物色買家拯救韋根，保障職員的生計。 韋根英冠完季後累積59分，原本以第13位完成賽季，但因扣12分跌落尾二，降落英甲。韋根就此向法院上訴，最後敗訴肯定降班命運。

【今夏已落實轉會】