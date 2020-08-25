【英超】雲高爾的Think Big Channel　自爆教曼聯時10大轉會目標

雲高爾2014年成為曼聯領隊，雖然贏得2016年足總盃冠軍，但仍被「紅魔」解僱。這名荷蘭一代名帥早前接受訪問，指曼聯當時曾承諾為他引入球星，但自己心目中的10名目標球員最後沒有一人成為「魔將」，讓「戰術大師」其為不解。

曼聯2014年開除「費格遜接班人」莫耶斯後，雲高爾上任成為新一任「魔帥」。這名荷蘭名帥曾引入法卡奧、迪馬利亞、安東尼馬迪爾等大名球星，但最後都未能助「紅魔」回到巔峰。不過，雲高爾最近爆料，自己其實另有一張轉會目標名單。

雲高爾執教曼聯兩季，雖贏到一次足總盃冠軍，仍未能保住工作。（Getty Images）

雲高爾透露上任前曾與曼聯高層，於比利時會面，當時會方承諾會盡力得到雲高爾名單上的球員。這些都是大牌球星，要收購他們並非易事，但雲高爾表示：「教曼聯就要Think big。」

雲高爾的「曼聯重建計劃」第一步是前鋒，他想引入羅拔利雲度夫斯基，但知道要得到這名波蘭射手一點也不易，故轉移目標到阿根廷射手希古恩。他又嫌曼聯邊路機動力不足，「想羅致快翼」，現效巴黎聖日耳門（PSG）的尼馬為首選。

雲高爾10人轉會名單：

+ 6 + 5 + 4

曼聯想要即時重返巔峰，雲高爾指最直接就是收購球星。（Getty Images）

雖然收購尼馬定必要動用天價轉會費，PSG 2017年花2.22億歐元羅致尼馬亦證明了這一點，但雲高爾認為尼馬加盟曼聯，可大大增加波衫等商品收入，故認為「紅魔」值得花錢在這名巴西球星身上。

除了尼馬外，雲高爾亦有其他選擇：沙迪奧文尼及馬列斯，亦希望得到中前場幾近萬能的湯馬士梅拿。中場方面，雲高爾首選尼高路簡迪，亦嘗試簽占士米拿。雲帥指占士米拿「雖然年紀有點大，但可勝任多個位置及具備領導才能」。

雲高爾直指曼聯當時防線一般，而且在後排開始組織攻勢亦非強項，故想由皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯及曉姆斯組成一間的「鐵壁」。

雲高爾的轉會10人名單，最後未有一人成為曼聯球員。（Getty Images）

這名單上10名球員，最後雲高爾沒有得到任何一人，他指自己雖為領隊，但轉會完全「冇Say」，由球會主導。他又說：「我離開後，有些球員去到利物浦、曼城這些球隊，我覺得很奇怪。」

雲高爾直言：「我接手的球隊已經走下坡，極需要以引入有級數的球員去振興球隊，但事實證明引入我想得到的十分困難。這使我有點驚訝，我知道對方球會一定會以天價轉會費嚇走收購者，這是建基於曼聯是最富有的球會，但與此同時，我亦認為當你是最有錢的球會時，你應該是想得到什麼就買什麼。」

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