【英超】甸恩軒達臣續約曼聯至2025年　傳薪金超曼城利物浦門神

曼聯門將迪基亞表現不穩，外界盛傳不同的取代人選，馬體會的奧比歷、李斯特城的卡斯柏舒米高，還有自家青訓出品甸恩軒達臣。他剛與紅魔鬼續約至2025年，盛傳周薪達12萬鎊，曼聯正選門神爭奪戰正式揭開序幕。

曼聯正選門將迪基亞，過去一季多次犯下低級錯誤。以往的「聖基亞」不再，正選門將位置已非必然。芸芸曼聯轉會消息中，經常出現不同門將。其實，曼聯一直有迪基亞的「Plan B」，正是被外借至錫菲聯的甸恩軒達臣（Dean Henderson）。

該名23歲的新晉門將，過去兩季在錫菲聯有穩定的表現，上季與迪基亞同樣錄得13場清白之身，惟英國傳媒曾指軒達臣的經驗不多，過往未曾出戰歐洲賽，故軒達臣並非主帥蘇斯克查的首選，而車路士一度傳出有意挖角。

阿列沙巴拿加表現再遭狠批 傳車路士開雙倍周薪斟軒達臣

甸恩軒達臣過去兩季在錫菲聯表現穩健，終獲曼聯開出新合約，並重返曼聯。（資料圖片／Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

曼聯在當地時間周三（26日）公布，與甸恩軒達臣續約至2025年，並有延長合約一年的條款。英國《每日郵報》稱軒達臣獲大幅加薪，周薪達12萬鎊。一旦消息屬實，他的周薪比曼城的艾達臣摩拉斯（6.5萬鎊），及利物浦的艾利臣比加（9萬）還要高，但與迪基亞的36萬鎊仍有一段距離。

軒達臣正式落筆與曼聯續約，有望結束5個球季的外借生涯，首度為曼聯一隊把守最後一關。該名新晉的英格蘭國腳希望盡早為紅魔鬼披甲，「過去5年的外借生涯，為我的職業生涯打好基礎，近兩季效力錫菲聯更獲益良多。蘇斯克查向我開出一張新合約，是對我的一大肯定，希望我可盡快為曼聯披甲把關，並可以繼續進步。」

甸恩軒達臣穿上曼聯球衣，感覺有點陌生。（曼聯Twitter截圖）

主帥蘇斯克查在聲明中盛讚甸恩軒達臣的能力，在外借生涯中大幅成長。他同時指軒達臣的回歸，可以促進門將位置的良性競爭，「甸恩軒達臣的進步神速，由青年軍一員逐步晉升至一隊，是其他小將的榜樣。球隊門將位置方面擁有不少人才，軒達臣重返曼聯可增加隊內的競爭性，使其他門將一同進步。」

軒達臣返回曼聯使蘇斯克查多個選擇，來季或不用「含淚」派迪基亞上陣。（資料圖片／Getty Images）

軒達臣強勢回歸 羅美路勢他投尋上陣機會

當軒達臣決定落筆簽約，他當然不甘心屈居當迪基亞的副手。若迪基亞在新球季稍有差池，大有機會變成球隊的二號門將。

另外，軒達臣的回歸，必定大大減少羅美路的上陣機會，倘若該名阿根廷希望取得更多上陣時間，離隊是他的唯一選項。英國傳媒透露不少英超球會關注羅美路的去向，當中車路士及列斯聯亦是羅美路的潛在買家。

軒達臣強勢回歸，對迪基亞與羅美路的影響最大。（資料圖片／Getty Images）

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