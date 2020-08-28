單車｜《東張西望》曝大美督意外黑點　車cam拍低單車私家車相撞

TVB節目《東張西望》昨晚報道大美督汀角路的單車意外黑點，指很多踩單車的人士在馬路口沒有停車，很容易與從村路出汀角路的車輛相撞，其中有車cam片段見到，有單車撞上駛出的私家車。有單車教練同意此處是黑點，因為單車徑有暗斜，旁邊的草叢亦製造盲區。

《東張西望》到大美督龍尾村的路口採訪。（電視片段截圖）

昨晚（8月27日）《東張西望》報道，他們收到觀眾提供的車cam片段，有私家車從龍尾村的馬路駛出汀角路時，有單車從單車徑駛至，撞上私家車，幸好雙方都沒有大礙。

在節目中，龍尾村居民代表張國華表示，這個路口平均每兩星期就發生一次意外，假期就更加高危。他說：「很多是外面的人入來踩單車，可能不太熟悉附近的交通環境，他們不知會有私家車從這個路口駛出來。他們通常都是直行直過，直衝過去，不會停下。」

龍尾村居民代表張國華表示，這個路口常常發生意外。（電視片段截圖）

有受訪司機表示曾與單車相撞，他說：「這裏不時都有很多意外，我自己都試過。我一駛出的時候，有架單車衝過來，撞到我的車頭，踩單車的人被拋了出去，幸好他沒有事。」另一位受訪的司機也說：「我想出車的時候，他很快地踩過來，我以為他會停，但原來他不會停，幸好及時煞車，沒有發生意外。」

單車教練溫涎舜在節目中表示，這個是其中一個最危險的路口。（電視片段截圖）

單車教練溫涎舜認為，這個由龍尾村出汀角路的位置是其中一個最危險的路口。他表示單車徑有暗斜，而且之前是大直路，踩單車的人很容易踩得很快；他還提到旁邊的草叢，遮擋視線，造成盲區。

龍尾村長張國華亦認同路口視線受阻，司機從村路駛出時，看不到從右方而來的單車，他說：「主要是右邊這個草叢，看不到單車從那邊來。」他已經要求政府部門修剪。

雖然現場路口有告示要求「騎單車者下車」，但《東張西望》採訪期間發現，幾乎沒有單車停下來，有的車速非常快。有受訪單車友說：「應該最強的讓最弱的，現在剛相反，弱的讓強。你見到單車徑全都是要停或要讓的，將責任放在單車上，應該單車優先，行人及單車都應該優先，私家車絕對要讓單車及讓人。」

單車教練溫涎舜建議，踩單車人士要在路口前減速，看清楚後面沒有其他單車時，泊在一邊，之後下車，推車橫過路口。