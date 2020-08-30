【足球熱話】傳尼馬不滿新贊助金額　與Nike推聯乘鞋款後突解約

巴西球星尼馬是當今球壇最炙手可熱的「廣告臉」之一，既是球員也是潮流icon，他在6月底就與合作多年的贊助商Nike推出聯乘鞋款，未料竟驚傳他與Nike將於周二（9月1日）開始，結束15年贊助關係。

巴西多個媒體昨日（30日）均報道，尼馬將與他13歲仍效力聖保羅青年軍時已無間斷提供贊助的Nike結束合作關係，而《法新社》亦獲Nike發言人Josh Benedek電郵回覆確認消息：「尼馬已不再是Nike旗下運動員」。

報道指，尼馬與Nike的合約到8月31就會到期，意味他9月起就回復「自由身」。

尼馬曾經Nike不離身：

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巴西媒體：尼馬不滿新約金額

尼馬在2011年與Nike簽下11年的天價長約，合約本在2022年才到期，而且尼馬早年受逃稅案及強姦案困擾時，Nike雖曾表示「非常關注」，最後仍開腔支持尼馬，他最後亦脫罪，雙方多年關係緊密，更在今年6月底推出聯乘鞋款「Nike Air Max 2090 Tribute x Neymar Jr.」，今次解約實屬突然，原因眾說紛云。有指尼馬的團隊近月一直無法就續約事宜與Nike達成共識，巴西《UOL》則指新約金額未能滿足尼馬。

若作為全球體育龍頭之一、旗下擁有C朗拿度、莎蓮娜威廉斯、勒邦占士等各項目巨星的Nike都無法滿足尼馬要求，他的「下家」又會是誰？多個報道都指出，尼馬的團隊正與德國品牌Puma商討合約，這位巴西球星極有可能成為Puma的頭號球星。

尼馬早前與Nike推出聯乘鞋款「Nike Air Max 2090 Tribute x Neymar Jr.」。（Nike）

少年時期已受盡注目的尼馬，在球場上的發展多少有點不如預期。（Getty Images）

西班牙《阿斯報》指Puma正不斷擴大在世界足壇的勢力範圍，上季開始贊助曼城、再與德國本土勁旅多蒙特續約，同時成為西甲贊助商，即使在疫情之中，仍希望在足球界獲得更多關注，因而希望將尼馬收歸旗下。Puma目前贊助的足球員不少，但仍欠一位能與Nike的C朗、Adidas的美斯抗衡的人物，Puma或希望尼馬可以負起這個「重任」。

Puma目前贊助的知名足球員：