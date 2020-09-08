【運動公社】美斯轉會鬧劇誰勝誰負　巴塞放棄球王利多於弊？

美斯終於決定了去向。從他的訪談內容看來，巴塞隆拿並沒有提供他渴求的足球計劃，離開魯營只是早晚的事。 巴塞失去美斯，不僅失去了球會史上最具標誌性的旗幟，亦為商業開發帶來巨大的影響。一旦美斯離隊，在經濟上對巴塞有益嗎？

從巴塞的財政看來，身為「打工皇帝」的美斯，很難不成為眾矢之的。

美斯「出塞」好處一：改善薪酬架構

巴塞貴為全球最富有的體育俱樂部，其薪酬開支同樣冠絕全球，令主席巴杜武屢屢為人詬病。美斯的年薪達7100萬歐元，佔整體職球員薪酬（5.42億歐元）的七分之一，被視為對球隊最沉重的財政負擔。上一個財政年度（19/20年度），球會錄得8.37億歐元銷售利益，而純利只佔當中的0.5%，約500萬歐元。面對疫情帶來經濟打擊，加上龐大負債（4.6億歐元），球會必須「減磅」。一旦美斯離隊，其他隊友以及新將，再無薪酬「標杆」，對於球會控制薪酬支出大有幫助。

美斯以「掛號」方式通知巴塞離隊，一周後因為家人及巨額違約金等原因，決定留隊。（Getty Images）

【巴塞球迷上街支持美斯】

美斯「出塞」好處二：協助重建

同時，巴塞可以騰出薪酬空間，對通過FFP（歐洲足協公平財政條例），以及新帥朗奴高文換血重建球隊，都是十分便利。站在巴杜武的立場，如能實現上述各項目標，加上可以清洗異己（美斯可算是巴杜武最強大的反對者），美斯離隊更可謂一舉數得。

巴塞會長巴圖美奧曾聲言希望美斯留隊，有說法指僅為權宜之計，因為美斯離隊可以一下子減輕巴塞財政壓力。（Getty Images）

美斯「出塞」好處三：有錢買人留住14萬「班主」

而且，巴塞的營運模式和權力結構，比起其他球會更需要現金流，美斯出走正好令巴塞現金流壓力減低。巴塞奉行會員制，如果不持續大灑金錢追逐球星，難以維繫14萬會員的向心力。另一邊廂，巴塞不能像其他球會般，容許其他外來資金入股，因為這需要會員同意，故此更難像其他球會在「手緊」時候，借款解決財政困難。

經營巴塞，本身是一門無利可圖的生意，即使坐擁美斯和蘇亞雷斯等巨星，賺來的錢都會被巨大的薪酬開支抵銷。此外，巴塞和Nike簽下的贊助合約金額，每年約值1.12億歐元，但由於美斯與Adidas簽約，所以巴塞從Nike贊助合約中，扣除給美斯相關的肖像權和市場營銷利益部分，都會較「Nike球員」為多。帳面上，巴塞並沒有因為天價的贊助合約而受益太多。

沒有人的魯營，（Getty Images）

不只是巴塞的事 挽留美斯的強大力量

當然，我們不可忽視美斯一旦出走，西甲聯賽叫座力大打折扣，連帶巴塞最大筆財政收入：電視轉播，亦被波及。巴塞每季從電視轉播費（以西甲、歐聯為主）獲得的分成為2.98億歐元，佔整體營業額（8.52億歐元）超過三分之一，當中西甲聯賽佔1.67億歐元。西甲已經流失了C朗拿度，更不容失去多一名，亦是餘下一名球王美斯。無怪乎美斯提出免費離隊的時候，西甲賽會強行「釋法」，認定他的解約條款失效。

或許有論者謂，與美斯效應相當的C朗拿度，離開之後，西甲的新轉播合約收入仍然錄得增長（本地版權為15%，海外版權為30%）。西甲賽會主席泰巴斯甚玉在2019年與RAC 1電台的訪問裏，形容C朗的離開只動搖皇家馬德里，不影響西甲品牌。

不過，現年33歲的美斯貴為足球史上最佳球員之一，亦是西甲最有代表性的人物。他一切安好，估計多留巴塞至少兩、三季。現在突然「嗌走」，對於未來西甲賽會與外界商討轉播合約，議價能力必定大大減弱。轉播合約價值減低，分給球會的部分自然會減少。

為了家人，美斯留在巴塞，但人在，心又在不在？（資料圖片／Getty Images）

種種因素相加，巴塞失去美斯的經濟影響，複雜程度堪比英國脫歐，難以計算。最後球王寧可留隊到明年夏天，確實令各方暫時鬆一口氣。不過，心深傷透的球王，可能是最後一季穿起巴塞球衣，今季末各方如何「善後」，值得留意。

巴塞在歐聯8強遭拜仁慕尼黑摧毀，四大皆空之後，積壓已久的問題全部浮面。（Getty Images）

【朗奴高文欲清洗球員名單】

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