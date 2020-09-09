【英超】曼城迪布尼當選英格蘭球員先生　最佳11人有般尼球員

英格蘭職業球員工會（PFA）宣布，曼城中場奇雲迪布尼當選2019/20球季的英格蘭球員先生，成為首名獲獎的曼城球員，至於利物浦的阿歷山大阿諾特就獲選為最佳年輕球員。

29歲的奇雲迪布尼擊敗沙迪奧文尼、佐敦軒達臣、華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特4名為利物浦首奪英超冠軍的成員，以及曼城隊友史達寧，贏得2019/20球季的英格蘭球員先生。

曼城的迪布尼當選英格蘭球員先生。（Twitter）

迪布尼上季交出20次助攻，是英超的助攻王。他得獎後說：「這是一份重大的榮譽！這是由一班同業投票選出來，他們都是來自我們在球場上常常遇到的競爭對手，是他們選了我做最佳球員，感覺太奇妙了！」

自獎項在1973/74球季創立以來，這是首次由曼城球員獲獎。迪布尼續說：「其實都有點奇怪，這是曼城球員第一次得獎，我們之前有過很多出色的球員，有的現在還在效力。不過，能夠代表球會贏得這個獎，都是很高興的。」這名比利時中場還多謝領隊哥迪奧拿的支持及信任，給予他很大的自由度。

21歲的利物浦右閘阿諾特雖然失落球員先生，但他擊敗拉舒福特、格連活特、譚美阿巴謙、美臣蒙特及布卡約沙卡，獲選為最佳年輕球員。阿諾特是上季英超助攻榜次席，以後衞身份錄得13次助攻，助利物浦贏得冠軍。

利物浦的阿諾特當選最佳年輕球員。（Twitter）

PFA還公布了上季英超最佳陣容，冠軍利物浦自然是大贏家，有5人入選，但季軍的曼聯及殿軍的車路士就無人入圍，反而第5位的李斯特城有兩名球員入選，至於門將位置更由般尼的尼克普比當選。

【英格蘭球員工會選出，19/20球季英超最佳陣容】