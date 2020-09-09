足球轉會｜愛華頓宣布屈福特悍將加盟　4日簽3人組完美中場鐵三角

愛華頓4日內完成中場升級，昨日宣布從屈福特簽入法國中場杜哥利；加上日前加盟的哈美斯洛迪古斯及阿倫盧利奧，似乎愛華頓新球季的中場鐵三角已經誕生！

英超開咧前，「拖肥糖」愛華頓頻頻出手，當地時間昨日（9月8日）再完成一宗交易，從降班的屈福特簽入27歲法國中場杜哥利（Abdoulaye Doucouré），雙方簽約3年，據報轉會費約2000萬鎊。

【愛華頓4日內簽3中場】

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曾經是法國小國腳的杜哥利說：「還有其他球會對我有興趣，但我想加盟的只有愛華頓。愛華頓在英格蘭歷史悠久，也是一間好球會，是我在職業生涯更上一層樓的好選擇。他們有個具野心的計劃，這是我決定加盟的重要因素。」

愛華頓近日在轉會市場的動作反映他們的雄心壯志，先在上周六從拿玻里簽入阿倫盧利奧（Allan），這名29歲巴西中場據報以2170萬身價來投；之後，愛華頓在周一宣布從皇家馬德里收購哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez），據報這名哥倫比亞進攻中場身價1200萬鎊。加上昨日的杜哥利，愛華頓4日內花了超過5000萬鎊收購3名球員，重組中場線。

來季愛華頓中場陣容：

愛華頓領隊安察洛堤曾經跟阿倫盧利奧及哈美斯洛迪古斯合作，相信「肥安」會懂得使用兩人，至杜哥利則是愛華頓的長期目標，如今把握屈福特降班，終於將他收歸旗下。這3名球員同樣正值當打之年。

阿倫盧利奧司職防中，上季意甲場均2.2次搶截，為拿玻里隊內之冠，也排意甲前列。杜哥利則是一名攻守兼備的box to box中場，上季英超4個入球及2次助攻。至於哈美斯洛迪古斯就是正宗10號位攻中，後上埋門了得。

【今夏已落實轉會】