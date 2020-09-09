【西甲】蘇亞雷斯巴塞隆拿操練片曝光　網民批身型走樣速度太慢

巴塞隆拿早前開操，清洗名單之一的蘇亞雷斯亦有出席。網民見「阿蘇」練波時「跑唔起」，而且身型似乎走樣，不復當年勇。網民議論紛紛，更表示「不能讓祖雲達斯看到」，怕有傳想得到蘇亞雷斯的意甲勁旅會打退堂鼓。

33歲的蘇亞雷斯今年初膝蓋接受過手術，仍為巴塞於西甲攻入16球，但確實已走下坡。不過，網民最近於網上瘋傳巴塞日前的操練片，都感慨「阿蘇都不阿蘇了」。

其中一段片見到，阿蘇在禁區頂傳球給隊友沉底，再繞過障礙物入楔禁區，接應隊友傳中射門。這名烏拉圭射手最後勁射中楣，但入禁區前短短的一段距離，跑起來卻有點吃力。

蘇亞雷斯被傳或轉投祖雲達斯。（Getty Images）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

另一條片可見到蘇亞雷斯與另一清洗名單球員維達爾跑步，看起來身型似乎走樣，上載短片的Twitter用戶@xOluwaseyi直言：「他怎可能在2020年仍是巴塞隆拿的正選前鋒？」

網民看完兩條片都哀聲四起，「跑兩步已經要用盡全力」、「最慘不是他射失了，而是欠缺速度」，又有巴塞隆拿球迷認為蘇亞雷斯必須離隊。

蘇亞雷斯勢成朗奴高文改革的「刀下亡魂」。（Getty Images）

有指祖雲達斯希望免費簽入蘇亞雷斯，故亦有人「呼籲」：「不要再流出這樣的片段，要是祖雲達斯見到會改變主意。」除了祖雲達斯之外，成名地阿積士、MLS球隊國際邁阿密都被傳對「阿蘇」有興趣。

How's this guy the starting 9 for FC Barcelona in 2020 fGs 😭 pic.twitter.com/DAgQaEKQoV — ‏ً (@xOluwaseyi) September 7, 2020

蘇亞雷斯復操片段流出，網民議論紛紛。（instagram @luissuarez9）

西班牙傳媒稱，朗奴高文早前致電蘇亞雷斯，告訴他不在巴塞的未來計劃之中，阿蘇沒有其他選擇，只能接受，而蘇亞雷斯沒有要求朗奴高文解釋，整個通話僅約一分鐘。

巴塞隆拿今夏決心清洗陣中「老將」，拉傑迪錫以150萬歐元「賤價」重返西維爾，有指維度爾或會解約離開。

【今夏已落實轉會】