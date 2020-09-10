【轉會】青訓生性母會倍感安慰　維拉購英冠神射手三隊破轉會紀錄

全球最值錢的英超聯賽中，球員只要掛上「英格蘭土炮」牌頭，立即叫價高幾倍。 阿士東維拉延續去季大使作風，從英冠賓福特以3300萬英鎊簽入去季聯賽其中一名射手奧尼屈堅斯。轉會費之高，不僅打破維拉的收購紀錄，更惠及屈堅斯的「丁組仔」母會，破紀錄大賺一筆。

24歲的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）去季大爆發，踢足賓福特英冠連升班附加賽共49仗，射入26球，與富咸的阿歷山大米祖域相同，惟後者「常規賽」射入26球，多1球。

維拉早已傳聞有意羅致，昨日宣布以破球會紀錄價格簽入，附加條款可令轉會費最終增至3300萬英鎊。此交易同時打破賓福特賣出球員的轉會費紀錄，連屈堅斯的母會埃克塞特（Exeter City）亦悶聲發大財。

維拉早聞追逐奧尼屈堅斯，據報哥林威爾遜確定加盟紐卡素後，立即確定收購。（Twitter@阿士東維拉）

埃克塞特近年在英格蘭足球聯賽第四級別的英乙打滾，2017年把青訓產品屈堅斯以大約180萬英鎊售予賓福特，當時合約包含條款，若賓福特他日出售屈堅斯，埃克塞特可以獲得轉會費的15%。

維拉今回收購，讓埃克塞特靠一宗3年前的買賣，收穫約400萬英鎊，打破球會紀錄。埃克塞特亦在Twitter發文，恭賀昔日小將3年間「三級跳」。

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屈堅斯生性，母會埃克塞特倍感安慰。（Getty Images）

埃克塞特完美演繹何謂「瞓醒收錢」，一盡責任出PO鳴謝。（Twitter）

維拉主帥甸史密夫曾執教賓福特，與屈堅斯故劍重逢，大讚他是「國內最受賞識的射手之一，有莫大決心，具備質素與個人特點，在最高水平的聯賽建功」。屈堅斯亦期待再度跟史密夫合作：「加入維拉很興奮，希望在這裏獻新猷，多多入球。」

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賓福特「BMW」攻擊組合去季大放異彩，其中的B可能是下位「升呢」球員：

屈堅斯從無頂級聯賽經驗，去年在賓福特的「BMW」攻擊組合中大放異彩，走位靈活擔起入球重任。而維拉去季大灑金錢，季初及季中在比甲球會收購前鋒，效果頗差，今季改為「不假外求」向英冠埋手。

維拉收購兩大比甲前鋒，去季怒轟6球：

由於英超有「本土球員」（homegrown）限制，25人大軍最少有8名球員，於21歲前在英格蘭球隊效力3年，確保本土青訓產品有出場機會。此舉令英格蘭球員叫價驟升。而維拉除了屈堅斯，日前亦從英冠諾定咸森林收購右閘馬迪卡殊（Matty CASH），轉會費亦達1600萬英鎊。

馬迪卡殊近季展現不俗出擊能力，助森林去季幾乎打入附加賽。（Twitter@阿士東維拉）

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