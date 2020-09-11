【足球轉會】祖雲達斯傳斟基奧特好事近　希古恩勢赴美職對壘親兄

祖雲達斯新帥派路早前確認，希古恩離隊已成事實，而「祖記」尋覓前鋒同樣是公開秘密，巴塞的蘇亞雷斯及狼隊的占美尼斯先後與祖雲達斯傳出緋聞，但真命天子卻另有其人。 希古恩離隊在即，有傳該名阿根廷箭頭將轉戰美職聯，投奔「萬人迷」碧咸的懷抱。

意大利名將派路接替祖雲達斯主帥一職，上任後首個記者會已表明希古恩將會離隊，誰是C朗拿度及戴巴拿的前線新拍檔令人關注，早前傳出拿卡錫迪﹑迪斯高及魯爾占美尼斯等箭頭。

美斯離隊風波引起蘇亞雷斯一度傳出離開巴塞，盛傳祖雲達斯曾與該名烏拉圭球星接洽，但蘇亞雷斯早前澄清這是假新聞，他在早前已歸隊進行操練，為新球季作準備。

祖雲達斯力搶狼隊神鋒 再次求購施展「人海戰術」

與祖雲達斯傳緋聞的前鋒（按圖放大）：

羅致蘇亞雷斯的交易停滯不前，祖雲達斯變換目標，原來基奧特才是祖雲達斯的真命天子，意大利《天空體育》透露祖雲達斯與車路士已達成共識，該名33歲的法國中鋒將離開打滾8季的英超，將與祖雲達斯簽下一紙兩年的合約。

曾效力倫敦雙雄的基奧特，如今有機會轉戰意甲。（資料圖片／Getty Images）

希古恩勢投美職聯 有望成國際邁阿密最大名球星

曾經是意甲身價最高的希古恩，如今離開意大利在即，該名阿根廷前鋒的下個目的地同樣惹人注目。根據足球網站《Goal.com》的消息指，祖雲達斯已經與希古恩解除合約，並即將以自由身轉戰美職聯。

新帥派路稱希古恩不在計劃當中，意媒傳出雙方已解除合約。（資料圖片／Getty Images）

希古恩即將落戶由碧咸擁有的美職聯新球會國際邁阿密（Inter Miami），《Goal.com》指這宗交易接受完成，希古恩將與國際邁阿密簽約兩年，一旦交易成事，希古恩將成為陣中最具名氣的球員，並與舊隊友馬度迪再度聯手。他更有機會與今季效力華盛頓聯隊的兄長費迪歷高（Federico HIGUAIN）同場較量。

作為美職聯新丁的國際邁阿密，在今季聯賽表現一般，暫時僅得兩勝，在東岸暫列尾二。

馬度迪與希古恩有望在國際邁阿密重逢。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】