【美網】大滿貫男單新冠即將誕生　添姆薩維列夫決賽爭開齋

美網男單新冠軍即將誕生。兩位近年最具潛的新星，分別躋身美網決賽。 德國5號種子阿歷山大薩維列夫在先失兩盤後，上演球員生涯首次絕地反擊，後上晉級，首次躋身大滿貫決賽，對手將是第4次衝擊大滿貫的奧地利球手添姆。

薩維列夫（Alexander Zverev）在準決賽對戰西班牙20號種子卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta），先輸2:6、3:6。薩維列夫在首兩盤發揮奇差，其中第二盤無壓力失誤多達22次，較卡蘭路布斯達多19次。

薩維列夫絕地反勝，笑容中帶着點點驚詫。（Getty Images）

而卡蘭路布斯達在16強，因「一哥」祖高域意外打中司線員被取消資格而晉級，但8強打足5盤晉級，準決賽領先兩盤下未能堅持到底。薩維列夫連追6：3、6：4及6：3，盤數反勝3：2。年初澳網四強止步後，首次打入大滿貫決賽。

布斯達連續兩場打足5盤，末段體力不繼，還要接受治理。（Getty Images）

卡蘭路布斯達在最後一球打落網，薩維列夫舉起拳頭，笑容難掩驚愕。他說知道自己需要表現更穩定：「我知道要打得更好，我從來未試過落後兩盤反勝，準決賽做到令我欣喜，終於打到決賽。」

添姆接受治理時，帶上口罩以策安全。（Getty Images）

另一場準決賽，2號種子添姆直落三盤擊敗3號種子丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），其中二、三盤均藉決勝局取勝。添姆近3年均曾打入大滿貫決賽，均鎩羽而回，今回與薩維列夫迎接最佳「開齋」機會。本屆美網因疫情影響，費達拿與拿度不參賽，祖高域則「自爆」，造就新的大滿貫男單得主誕生。上一次已是2014年美網得主施歷（Marin Cilic）。