【足球熱話】紅牌也不夠的超離譜犯規　法甲美女球員硬食凌空飛踢

俗語有云：「打還打，唔好打面」，女足法甲賽事里昂對蘭斯竟上演恐怖一幕：里昂守將舒瑪芭查（Selma Bacha）追着皮球凌空飛踢，清波後餘勢未止，猛力撞向蘭斯前鋒美莉莎靴里拉（Melissa Herrera），後者面部被芭查鞋雙膝撞中，倒地後受傷痛哭。 球證第一時間向芭查出示紅牌，大家更關心的自然是美莉莎靴里拉傷勢如何，畢竟這一腳，足以有生命危險。

里昂說得上是女足版的銀河艦隊，盡收天下最強女足球星，美國隊長韋冰露（Megan Rapinoe）、摩根（Alex Morgan）、已退役門將蘇露（Hope Solo）均曾效力。她們已連續14年奪得女子法甲冠軍，今夏亦成功連續5屆捧起歐聯大耳盃，加上9次贏得女子法國盃，三項皆為紀錄。

新球季展開，她們持續維持強勢，聯賽首戰旗開得勝，第二戰比賽至下半場補時階段領先蘭斯3：0，眼見勝利在望之際，竟出現上述恐怖一幕。年僅19歲守將舒瑪芭查解圍心切，跳上半空大腳清走皮球後，整個人繼續飛向同樣追球而至的美莉莎靴里拉面部。

法甲聯賽發生恐怖意外一幕。（影片截圖）

恐怖意外逐格重溫：（按圖放大）

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法甲女足恐怖意外片段：

melissa herrera is still waiting for her test results but she’s posted that she’s okay on instagram, hopefully there is no serious injury pic.twitter.com/xod77Ies8v — meg (@amandinehenryfc) September 11, 2020

受傷主角報平安 頸箍成為新拍檔

短兵相接一刻，美莉莎靴里拉面部「食正」對方膝撞，倒地後雙手掩面痛哭，球證立即出示紅牌驅逐舒瑪芭查。雙方球員立即跑到美莉莎靴里身邊察看她的傷勢並加以安慰，她經治理後被抬離球場。

由於受傷過程相當誇張，外界均關注她會否有生命危險。幸好她傷勢不若看來嚴重，並在Twitter報平安：「多謝大家的訊息。我現在已回家，檢查結果良好，只需幾天時間便可復元，不過要跟我的新朋友──頸箍在一起。」

里昂實力強大，即使落敗而回，美莉莎靴里拉仍以球隊奮勇作戰為榮，「期待很快可在球場再次見到你們」。

【美莉莎靴里拉常大方派福利】

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IG上載半裸照被攻擊 Twitter繼續派福利

樣子標緻的美莉莎靴里拉今年23歲，她是哥斯達黎加國家隊主力成員，26次為國家隊上陣攻入13球。2018年夏天首度轉戰歐洲賽場，加盟法甲中型班蘭斯。

她不時在社交媒體「派福利」，分享性感照，惟去年曾因在IG分享上半身赤裸照片被網民群起攻擊，美莉莎靴里拉嬲到刪文，卻轉移陣地將性感照放上Twitter，繼續行性感路線。