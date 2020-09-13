【英超】錫菲聯放走前曼聯明日之星　費格遜曾讚天才橫溢

拉夫摩利臣近日被錫菲聯放走，成為自由身，英國傳媒指他正與兩間荷甲球會接觸，或會再度出國搵食。 這名曼聯青訓出品曾被視為明日之星，「紅魔」一代名帥費格遜更讚他天才橫溢，但場外生活一團糟使他未能於曼聯站平步青雲，亦是「最悲慘的例子」。

27歲的摩利臣去季試腳表現獲錫菲聯主帥韋爾達（Chris Wilder）垂青，簽下「1+1」合約。不過，這名前英格蘭U21國腳只踢了1場英超，一月就被借到米杜士堡，但大多數時間都坐冷板，只上陣過3場，臨完季前更被球會終止租約。

摩利臣離開曼聯後成為了「浪人」。（Getty Images）

2015年轉投拉素，當時拉素高層達利認為他的質素是世界級。（Getty Images）

隨錫菲聯不行使合約中續約一年的權利，摩利臣需要尋找新東家，有指他正與荷甲的維迪斯及烏德勒支接觸，或會繼2015年轉投拉素後再次出國搵食。

2012年離開曼聯轉投韋斯咸，連同外借，摩利臣已總共效力過9支球隊。雖然不少球圈中人如曼聯的里奧費迪南、加利尼維利等人都讚他才華橫溢，但場外生活混亂，不時招惹麻煩，更一度被控恐嚇前女友，影響了場上表現，始終都未能真正發揮潛能。

摩利臣曾被借到墨超的阿特拿斯。（Getty Images）

費格遜：「最悲慘的例子」

曼聯傳奇名帥費格遜曾於書中談及摩利臣，指他未能於曼聯「上位」，與他場外生活有關：「可惜的是，有些球員的背景跟傑斯、C朗拿度相似，雖然才華出眾，但精神上卻不及二人堅強，未能走出童年傷痛以及擊敗自己內心的魔鬼。」

費格遜認為摩利臣天才橫溢，但場上麻煩太多令他未能完全發揮天賦。（Getty Images）

「拉夫摩利臣可能是最悲慘的例子，他的天賦是我們簽過的年青人最好的，但他卻不停的自找麻煩。」費格遜續道：「他是個十分出眾的球員，賣他到韋斯咸是個痛苦的決定。不過，多年來他在場外的是非不停增加，我們沒有選擇之下只能『斬纜』。」

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