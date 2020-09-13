F1麥捷奴站│法拉利1000GP兩現紅旗　艾邦生涯首次開香檳

F1周日（13日）舉行麥捷奴站正賽，亦是法拉利第1000場分站賽事。今站變成了生存遊戲，20台戰車最後僅12台完成比賽，平治車手咸美頓最終奪得冠軍，紅牛的艾邦以第3衝過終點，F1生涯首次開香檳。

今場為法拉利第1000場F1賽事，賽前有「車神之後」米克舒麥加開着父親、德國名將舒麥加第7次成為世界冠軍的F2004戰車繞場一圈。

咸美頓起步不順，被保達斯爬頭後，韋斯達賓已經在旁邊，但「韋少」的紅牛戰車突然失去動力慢下來，更跌到後排位置。意大利站奪得生涯首冠的艾法托利車手加斯利，被兩車夾擊之下撞到愛快「冰人」拉高倫，後者將韋斯達賓撞出賽道。

米克舒麥加賽前開着父親的F2004繞場一圈。（路透社）

「韋少」、加斯利上岸，安全車出動，一直到第7圈重新開始，保達斯一直控制速度到最後一刻才爆出去，但鏡頭一轉只見後面煙霧瀰漫，安全車再次出動。

原來哈斯車手麥奴臣在比賽重開時慢車引發意外，威廉士的拿迪菲雖然及時避過，但愛快另一車手基奧雲拿斯閃避不及「追尾」，意大利車手差點翻車，麥拿侖的辛斯又撞到麥奴臣，直路「屍橫遍野」，賽會出動紅旗。

加斯利及韋斯達賓炒車上岸。（路透社）

比賽重開不及10秒，又發生嚴重意外。（網上圖片）

擾攘多時，比賽重新起步，咸美頓一開始就移到保達斯後方，入首個彎道時抽頭走外線過隊友。連番意外後，一眾車手終於可以跑畢一圈。

紅旗結束後終於可以順利跑完一圈。（路透社）

陸克萊重新起步時排第3，但到20圈已被Racing Point「太子爺」史杜爾及雷諾的列卡度爬頭，其後更變成「爬頭放題」，「只要有身分證」都可以過法拉利SF1000，「陸仔」到22圈入Pit，回到賽道時在隊友華迪爾後面。

比賽到44圈再次起變化，史杜爾在追趕列卡度時爆胎衝出賽道撞欄，幸好未有大礙，賽會再度出紅旗暫停比賽。對上一次單場出示兩次紅旗，已經是2016年巴西站。

威廉士的羅素在賽道邊等待比賽重開。（Getty Images）

咸美頓今年第6勝。（路透社）

紅牛車手艾邦在比賽再開後爬過列卡度，更一度逼近第2的保達斯，但後者發力放開雙方距離，但泰國車手最終仍以第3回到終點，生涯首次開香檳。咸美頓奪得今站冠軍，保達斯則得到亞軍。

法拉利今戰雖然沒有任何競爭力可言，但陸克萊及華迪爾最後仍以第8、第10回終點，今年首次齊齊得到分數。

F1未來3站賽程（按圖放大）：