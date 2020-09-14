【足球轉會】巴塞隆拿與沙拿眉來眼去？曼聯轉移目標要加里夫巴利

由朗奴高文上任，到美斯鬧離隊風波，西甲豪門巴塞隆拿轉會傳聞停不了，落實新兵暫時仍未有着落之際，又有新一輪震撼彈：巴塞希望簽入利物浦前鋒沙拿。 朗奴高文好友、阿積士一代名將施禾特（Sjaak Swart）更宣稱：「我知道高文想要他，而沙拿也希望去（巴塞）。」

朗奴高文離開荷蘭國家隊、接過巴塞帥印後，外界盛傳他將招攬里昂前鋒迪比（Memphis Depay）和利物浦中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）兩大荷蘭國家隊「子弟兵」。

數日前已傳出迪比同意巴塞開出的合約，至今仍未有落實轉會的消息。至於跟利物浦尚餘一年合約的韋拿杜姆，跟紅軍領隊高普會面時表態希望留隊，換言之無論續約與否今夏仍會留在晏菲路。

巴塞引援「荷蘭幫」尚未成功，最新傳出他們又看中另一利物浦球星──埃及射手穆罕默德沙拿。

最新消息指巴塞有意買入利物浦射手沙拿。（Getty Images）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

巴塞又睇中利物浦球員？

施禾特通過荷蘭媒體Voetbalzone在英國體育串流平台DAZN表示，「我知高文想要他（沙拿），而且我也知道沙拿會想去（巴塞）」。

然而當被問及消息來源時，他表示「我不能說」，「我不能再提供更多詳細資料，但相信我，我就是知道。」

現年82歲的施禾特是有名的「阿積士先生」，他596次為阿積士上陣，至今仍擁有這項球會紀錄，他也是球隊1971、72、73連續三年稱霸歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）成員，如今再添上「朗奴高文密友」身分，令看似無理的傳言，突然變得「似層層」。

【今夏已落實轉會】

+ 33 + 33 + 33

新球季展開，沙拿即在最佳狀態，首戰對列斯聯攻入3球，協助紅軍驚險全取3分。他在利物浦63場主場賽事攻入50球，對上35場他取得入球的聯賽紅軍全數勝出。高普賽後大讚愛將是個「非常特別的球員」，表現十分全面，「數字只反映故事的一部分……他不斷壓迫、壓迫，不斷為對手製造重大問題和一對一處境，踢出他的足球。」

如果傳言屬實，沙拿將成為巴塞有意收購的利物浦最新一員。由蘇亞雷斯2014年轉投巴塞開始，到創下1.4億英鎊轉會費的古天奴，至高文上任後盛傳想羅致韋拿杜姆，紅軍球星先後多次被這支西甲班霸盯上。西班牙《阿斯報》認為，沙拿是取代有離心的隊長美斯最佳人選，無論今夏還是來季加盟，均可取悅球迷。

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

至於巴塞看中的另一鋒將、國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯，或無望在今夏來投。西班牙《馬卡報》指，巴塞近日加緊發功，不停跟馬天尼斯經理人和國米代表開會，可是距離達成協議愈來愈遠。國米索價企硬9000萬歐元之餘，同時向此子開出新合約。

未能收購馬天尼斯的連鎖效應，就是令巴塞不敢貿然放走朗奴高文揚言「在球隊已無前途」的33歲鋒將蘇亞雷斯。早前盛傳「阿蘇」跟意甲班霸祖雲達斯已傾妥條款，惟事隔多日仍遲遲未落實轉會。

加里夫巴利在國家隊訓練時露出久違的笑容。（路透社）

曼聯轉移目標買巴利

多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）是曼聯今夏轉會首要目標，惟兩家球會一直未能傾妥轉會費金額。這宗轉會困難重重之下，成事機會日漸渺茫，西班牙《世界體育報》報道，曼聯轉移目標到皇馬翼鋒加里夫巴利身上。

由於巴利不在主帥施丹的計劃之中，令這個威爾斯國腳坐領全隊最高薪酬卻被投閒置散。皇馬為盡快清走他為薪酬開支減磅，不惜大減價求售，傳言指轉會費僅為1850萬英鎊。曼聯據指在「巴利爭奪戰」中處於領先地位，報道亦稱紅魔鬼是巴利偏好的下一站。

不過曼聯是否引入巴利，一切或需等待購買辛祖的結果。10月5日轉會窗關閉前，曼聯主帥蘇斯克查仍會嘗試購入辛祖，如確定買不成，相信才會改向巴利埋手。皇馬早前成功清走另一冷板王哈美斯洛迪古斯，盛傳此子免費加盟愛華頓，周日首次為拖肥糖上陣即有亮眼表現，不知會否令曼聯改變心意，加快腳步購入巴利。

【經典重溫：巴利玩轉皇馬看台】