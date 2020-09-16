足球轉會｜里昂主席篤爆巴塞窮到燶　買唔起迪比又要搵美斯傾減薪

巴塞隆拿大換血只聞樓梯響，原來因為沒有錢！ 里昂主席奧拿斯（Jean-Michel Aulas）披露，巴塞有意羅致荷蘭翼鋒迪比，但因為新冠肺炎疫情，他們付不起3000萬歐元轉會費。巴塞教練朗奴高文都打定輸數，預期以現有陣容應付新球季。

巴塞今夏「大地震」，由朗奴高文接掌帥印，據報他希望引入荷蘭兵，例如跟他在荷蘭國家隊合作過的里昂翼鋒迪比。據報，里昂對迪比的心理價位是3000萬歐元，但巴塞付不起。

朗奴高文希望將荷蘭翼鋒迪比帶到巴塞。（Getty Images）

里昂主席奧拿斯在社交網站透露：「巴塞的會長星期日告訴我，他們在新冠肺炎疫情之下情況嚴峻，已經沒有能力提出報價。」

巴塞教練朗奴高文亦不期望會有新兵加盟，他說：「我們正為新球季而努力，我認為我們會靠季前集訓的班底應付新球季。」巴塞今夏買賣不活躍，主要從祖雲達斯簽入了中場比真歷。

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

26歲迪比在里昂表現搶鏡，140場入57球，他在今季法甲開「咧」戰對迪安更大演帽子戲法。迪比在2017年以1700萬鎊由曼聯加盟里昂，愈踢愈好，雖然曼聯有回購條款，但無意將迪比帶回奧脫福。另外，迪比與里昂的合約明年夏天屆滿。

迪比曾經在曼聯過了一段失意的日子。（Getty Images）

迪比轉投里昂後愈踢愈好，表現搶鏡。（Getty Images）

《ESPN》披露，巴塞短期內難以買入迪比，因為球會以減少薪酬支出為首要目標。巴塞上季的薪酬開支超過5億歐元，是球壇人工開支最高的球隊。有西班牙傳媒披露，巴塞會長巴圖美奧打算約見美斯，討論球員減薪的問題，詢問他的意見。

不過，外國傳媒認為巴塞增兵未絕望，如果巴塞可以盡快清走冗員的話，就有資金去買新兵。拿傑迪錫已以150萬歐元轉投西維爾，另一中場維達爾亦很可能在本周加盟國際米蘭，但轉會費相信都不高。巴塞還准許高薪的前線老將蘇亞雷斯離開，但他似乎未找到新東家。

另外，巴塞亦對拉芬拿艾簡達拿、圖迪保、烏姆迪迪、菲臘比古天奴、尼爾遜施美度及祖尼亞費普離隊持開放態度，但找不到買家。