【足球轉會】一場鬧劇令巴塞叫座力今非昔比　求購新兵阻滯連連

巴塞隆拿經歷混亂的夏天，美斯離隊風波暫告一段落，新帥朗奴高文走馬上任後，終可專心準備新賽季，惜今夏一場鬧劇或令不少球員對巴塞卻步。 英國傳媒透露，巴塞在轉會市場再度碰釘，希望羅致英冠諾域治的守衛麥斯艾朗斯，卻兩度被「金絲雀」請食檸檬。

一場2：8大敗觸發「巴塞大地震」，其後的事眾所周知，當美斯表明留隊後，形勢雖見明朗，但一場鬧劇將巴塞內部問題浮面，大大影響外界對巴塞的印象，亦令不少巴塞心儀的球員卻步。

當美斯早前要求離隊時，不論買人或留人，球隊皆遇阻滯。意大利傳媒指，盛傳巴塞心儀的阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯不願加盟，影響主帥朗奴高文的增兵大計。

美斯欲離隊巴塞內亂趕客 拿傑迪錫料回歸舊東家

美斯公布今季留隊，巴塞內亂才暫告一段落。（資料圖片／Getty Images）

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

歐聯大敗一仗，施美度（Nelson Semedo）被拜仁的艾方素戴維斯玩弄於股掌，朗奴高文正尋找更佳的右閘人選，瞄準今季降落英冠的諾域治右閘麥斯艾朗斯（Max Aarons）。該名20歲英格蘭新星去季表現出眾，受歐洲豪門注視，包括拜仁慕尼黑﹑巴黎聖日耳門及巴塞隆拿等。

朗奴高文處理球隊內部事務後，趕緊籌備新球季，根據英國《The Athletic》記者David Ornstein透露，巴塞曾向諾域治出價求購艾朗斯，據悉轉會費達2000萬鎊，惟巴塞兩度出手，諾域治亦不為所動。德甲班霸同樣密切留意艾朗斯，或在適當時機出手搶人。

麥斯艾朗斯去季英超表現出色，如今已經是不少歐洲豪門的獵物。（資料圖片／Getty Images）

巴塞叫座力下降，不時在轉會市場碰釘。求購艾朗斯未遂後，《The Athletic》記者指巴塞將目標放在阿積士的美籍右閘達斯（Sergino Dest），但同樣遇到阻滯，根據荷蘭《電訊報》消息指，阿積士已拒絕巴塞的首次報價，朗奴高文尋找新右閘的路途看來困難重重。

阿積士的達斯同樣是巴塞的目標之一，惜阿積士早前同樣回絕巴塞的報價。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】