【德甲】多蒙特無愧神童工廠稱號　夏蘭特轟兩球　17歲雙星閃耀

說多蒙特是「神童球隊」絕不為過。周日凌晨，這支蜜蜂兵團在今季德甲首戰，於9300名入場球迷面前以3：0勝出對慕遜加柏的「普魯士打吡」，無論是先開紀錄的基奧雲尼雷拿及轟入兩球的艾寧夏蘭特、或是交出助攻的祖比寧咸與查頓辛祖，全是「00後」新星。

多蒙特一直以可容納逾8萬人的西法倫球場為傲，觀眾席因疫情封閉大半年後，終在今天重新開放，讓9300名球迷入場。在球迷支持下，多蒙特早段雖有杜根夏薩特傷出，但一眾「千禧後」新星擔起進攻重任，35分鐘先開紀錄，由基奧雲尼雷拿以德甲處子球打開紀錄。

這個入球，無論是助攻的英格蘭小耐祖迪比寧咸、或是建功的「新美國隊長」雷拿，都只得17歲。

「小雷拿」基奧雲尼雷拿攻入個人首個德甲入球，才17歲的他喜形於色。（Getty Images）

17歲的比寧咸（左）由英冠伯明翰轉投多蒙特，首戰德甲即有助攻。（Getty Images）

西法倫球場重開，迎來近萬名球迷：

雷拿不單成為入球功臣，更在換邊後搏得12碼，擁有高速的他在54分鐘突入禁區，遭慕遜加柏的賓斯拜尼落腳絆倒，球證翻看VAR影像後判罰十二碼。有趣的是，辛祖一度拿起皮球走向十二碼點，但夏蘭特趨前向他耳語一番後，辛祖就笑着將皮球交給這位挪威國腳。夏蘭特亦滿懷自信，助跑後「窒步」令恩尼森馬撲向自己的左方，夏蘭特即射向反方向，將比數擴至2：0。

雖然兩軍射門數相約，慕遜加柏始終無法造出太多有效攻勢，在77分鐘一次無功而還的角球攻勢後，遭辛祖持球策動反擊，夏蘭特更再次展現出恐怖速度，由防守禁區頂開始狂奔，辛祖直闖到禁區頂再直傳予及時到位的夏蘭特一腳射入，鎖定3：0勝局。

辛祖與夏蘭特致命反擊全紀錄：

+ 3 + 3 + 3

入球精華：多蒙特3：0慕遜加柏

賽後激讚辛祖、雷拿 訪問惹笑隊友忍俊不禁

夏蘭特在這場比賽中，展現出極強的飢餓感及入球慾，他在隊友雷拿入波後亦顯得非常激動，自己入球後更以古怪動作衝向助攻的辛祖，一把將他抱住，令辛祖只得尷尬微笑。多蒙特官方twitter賽後貼出這一幕，形容兩人是「火與冰」，仍然興奮不已的夏蘭特亦轉發照片，寫道：「辛祖真是超好的球員！」向這位讓出十二碼機會、及策動最後反擊的隊友致敬。

比賽後，賽會亦找來夏蘭特和雷拿一起受訪，夏蘭特雖有冷待記者的前科，但他今仗明顯心情大好，談笑風生：「我只有幾個字要說：他是美國夢（American Dream）！真的無需多說了。」惹得雷拿咧嘴大笑。

辛祖（左）將十二碼讓給夏蘭特主射。（路透社）

夏蘭特（左）訪問的妙答，令身旁的小雷拿常忍俊不禁。（Bundesliga）

談及十二碼，夏蘭特未有透露為何辛祖會將皮球交給自己，只說：「那是記很好的十二碼，能射破森馬亦很開心，他嘗試猜度我的想法，但他絕對不會做到！」言談中盡顯與年紀不相稱的霸氣，令身旁的雷拿又忍不住爆笑。夏蘭特今仗攻入兩球後，在多蒙特已造出各項賽事上陣20次、攻入18球的數據，足球網站Transfermarkt對他的估價，亦已達8000萬歐元。

夏蘭特的搞笑賽後訪問：