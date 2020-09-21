【英超】李斯特城挫般尼登榜首　白禮頓中場意外施展MMA招式

英超第二輪賽事，李斯特城主場鬥般尼，即使開賽早段落後一球，最終反勝般尼4：2，暫時以較佳得失球差力壓愛華頓，登上聯賽榜首。 另外，白禮頓作客3球淨勝紐卡素，白禮頓的比蘇馬完場前使出「虎尾腳」踢中對手頭部，結果被紅牌驅逐離場。

李斯特城首場聯賽作客3球淨勝「升班馬」西布朗，今仗返回主場鬥般尼，卻在開賽早段率先失守，般尼的基斯活特（Chris Wood）接應傳中，疑有推人之嫌下勁射破網，開賽10分鐘先開紀錄。般尼的領先優勢僅維持10分鐘，李城出擊右閘卡斯泰尼（Timothy Castagne）助攻哈維班尼斯，20分鐘撞射追平，兩軍半場打成1：1平手。

基斯活特疑有犯規之嫌下先開紀錄。（路透社）

卡斯泰尼換邊後助攻落底傳中，省中般尼的派達斯反彈入網，李城以烏龍球反超前，而另一閘位球員占士祖斯甸出擊同樣有斬獲，禁區內無人看管射成3：1。

般尼的占美鄧尼（Jimmy Dunne）及後接應死球頭槌建功，追成2：3較接近紀錄，一度燃起般尼取分的希望，惜僅6分鐘便幻滅。李城的比利時中場普拉特禁區外勁射破網，奠定勝局，李斯特城最終以4：2擊敗般尼，全取3分。

李斯特城4個入球功臣：

李斯特城自2015/16球季神奇奪冠後，一直無緣榜首，即使去季表現突出，最高排名只是第二位。如今開季取得兩連勝，並以較佳的得失球差力壓愛華頓，相隔4季再度進佔榜首位置。李城兩戰全勝，並攻入7個入球，這個或許是吉兆，事關李城爆冷奪冠的球季，他們同樣開季兩連勝。

主帥羅渣士領李斯特城開季兩連勝，相隔4季再度登上榜首。（路透社）

馬奧比開賽3分鐘梅開二度 白禮頓中場虎尾腳踢中對手被逐

周日（20日）另一場英超賽事，由紐卡素主場鬥白禮頓，主隊的辛特麥斯明（Allan SAINT-MAXIMIN）開賽早段禁區內犯天條，馬奧比操刀12碼得手，及後該名法國前鋒小禁區接應傳中再建一功，3分鐘內梅開二度，加上干洛尼83分鐘錦上添花，白禮頓作客3球淨勝紐卡素。

白禮頓尖刀馬奧比開賽早段梅開二度，為球隊打好贏波基礎。（路透社）

白禮頓完場前卻有球員被逐，馬里中場比蘇馬（Yves Bissouma）與紐卡素查馬李維士（Jamal Lewis）爭持高空球，比蘇馬心口控球後被李維士壓前，變得人前波後，情急下欲以「蝎子腳」踢走皮球，但踢球不成變「MMA」踢人，正中李維士頭部。球證本出示黃牌，翻查VAR後改變判決決，直接因危險動作，出示紅牌驅逐比蘇馬。

比蘇馬KO李維士逐格睇（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

比蘇馬「MMA」式蝎子腳犯規片段（1：31起）：