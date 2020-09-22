【轉會】水晶宮傳出價羅致利物浦新星　球會主席高調否認怒轟傳媒

「8000萬鎊，先借回舊會一季」、「外借一年，出場500次啟動購買條款」、「1400萬鎊加5件球衣」，每逢轉會窗開啟，各式市場傳聞多姿多彩，目不暇給。 難分真與假，球迷樂於「食花生」，或是期待愛隊買人，老闆聽聞謠傳則只有火滾。水晶宮主席得悉英媒《天空體育》（Sky Sports）一則轉會消息，在社交媒體出po狙擊，令對方删文。惟不久再有消息出現，令他狙擊完再狙擊。

水晶宮開季2連勝，上仗更作客奧脫福擊敗曼聯。主席柏利殊（Steve Parish）日前還喜上心頭，大讚球隊表現，一天之後卻為《天空體育》「勞氣」。事緣該傳媒報道，水晶宮已正式向利物浦出價，收購對方20歲前鋒利安比維斯達（Rhian BREWSTER）。

利安比維斯達在社區盾上陣，互射12碼階段，射中橫楣。（Getty Images）

柏利殊見文發帖，在個人Twitter轉推《天空體育》貼文，卻非支持，而是澄清。他表示文章內容「從頭到尾」全屬捏造，球會已要求《天空體育》撤去文章，「我們沒有正式或非正式出價求購」。柏利殊是水晶宮球迷，在2010年率領財團，購入瀕臨破產的水晶宮，及後於13年升上英超。

柏利殊轉載並澄清謠傳，《天空體育》刪去帖文，但沒有撤去報道。（Twitter截圖）

《天空體育》及後刪去該文章的推文，但在柏利殊發帖後3小時，《天空體育》再次發帖，更新兼澄清。帖文指水晶宮準備以1900萬鎊轉會費，加上600萬鎊附加條款收購比維斯達，並加入3700萬鎊回購條款，「報道先前版本，《天空體育新聞》誤報水晶宮已正式出價」。

柏利殊（左）怒轟傳媒老作。（柏利殊 instagram）

是更新，不是撤回，亦沒有道歉。柏利殊「高層上身」，質疑記者是否「心入面條蟲」，帖文出現後5小時再次發炮狙擊。柏利殊質疑記者「聽乜寫乜」，不用求證，表明不會客氣，

你唔收手，我都唔會。你點知我『準備畀錢』？我話你知，我從來冇討論過你講嗰啲數字。到底邊個話你知呢啲嘢。

Since you won’t leave it alone nor will I ..



How do you know what I’m ‘prepared to pay!’ Or indeed if I’m prepared to pay anything?



I can assure you numbers have never been discussed with me so who tells you this stuff and for what reason 🤔

And why is it ok to just write it? https://t.co/GAAeGzyKw1 — Steve Parish (@CEO4TAG) September 21, 2020

【利物浦今夏轉會市場交投】（按圖進入）

【《FIFA21》能力值排名1至10球星，麥巴比排第幾？】

+ 4 + 4 + 4

比維斯達去季下半季借到英冠史雲斯，表現出色更助球隊打入升班附加賽，季前社區盾後備上陣卻射失12碼。利物浦近日接連出手收購球員，同時放售陣中球員幫補。而比維斯達獲英超球會垂青，開季2連敗的錫菲聯已接觸利物浦，以求借用或收購該名英格蘭小國腳。

【今夏已落實轉會】