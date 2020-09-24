【足球】UEFA年度最佳球員三甲C朗美斯都無份　拜仁雙雄鬥迪布尼

歐洲足協（UEFA）公布年度最佳球員最後三甲，曼城中場奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與拜仁慕尼黑一前一後雙星、前鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）和門將紐亞（Manuel Neuer）齊入選。 兩大球王C朗拿度和美斯一同落選，他們的最終排名是什麼？

UEFA公布2019/20年度最佳男子足球員名單，最後三甲人選為迪布尼、紐亞和利雲度夫斯基。

UEFA認為，迪布尼球季內在英超取得平紀錄的20次助攻另加13個入球，是歐洲頂級助攻高手。UEFA.com曼城記者Simon Hart指出，「迪布尼是曼城的進攻泉源……無論自己帶球跑上前場、往前場輸送的完美傳球或施展他的招牌傳中，他也能夠踢得優雅，令看他踢波成為享受。」

迪布尼獲得同業認同，當選2019/20球季英格蘭球員先生。較為輸蝕的是，他效力的曼城上季只得英超亞軍，歐聯八強已出局，只贏得較被人忽視的聯賽盃。

【歐洲足協2019/20年度最佳球員三甲】

【歐洲足協2019/20年度最佳球員第4-10位】（按圖進入）

拜仁雙雄呼聲更高

歐洲國家盃延至2021年上演，沒有大賽之下，歐聯戰績比重自然較高。晉身三強另外兩人均來自應屆歐聯冠軍兼德國三冠王球隊拜仁慕尼黑，射手利雲度夫斯基季內47場轟入55球，包括15個歐聯入球。

門將紐亞為拜仁把守最後一關，Uefa.com拜仁記者Jordan Maciel指出，「紐亞在歐聯的表現再次向全世界證明他是球壇最佳門將之一……如非他對巴塞隆拿、里昂和巴黎聖日耳門（PSG）的重要撲救，球賽可以有不同走向。」34歲的紐亞亦是拜仁陣中先後曾在2012/13和2019/20球季為球隊贏得三冠王的五個球員之一。

兩大球王C朗拿度和美斯均不入選歐聯足球年度最佳球員三甲。（Getty Images）

前十位拜仁佔一半 兩大球王不入三甲

事實上，入選前十位的球員之一，半數均來自拜仁，當中堤亞高艾簡達拿今夏已轉投英超冠軍利物浦。

祖雲達斯歐聯16強出局，戰至八強的巴塞隆拿更加淒慘，一場過被拜仁大炒8：2。分別為兩隊領軍人物的C朗拿度和美斯，雙雙不入最佳球員三強。