【歐洲超級盃】拜仁慕尼黑繼續無敵　跨季23連勝挫西維爾捧盃

去季歐聯以全勝姿態稱霸的拜仁慕尼黑，與「歐霸專家」西維爾於匈牙利的普斯卡斯球場爭奪歐洲超級盃錦標。 兩軍法定時間90分鐘未分高下，最終由查維馬天尼斯加時上半場頂入關鍵頭槌，協助球隊以2：1反勝西維爾高舉超級盃。

歐聯及歐霸結束後一個月，拜仁慕尼黑及西維爾兩支冠軍球隊在匈牙利的普斯卡斯球場（Puskás Aréna）碰頭，在兩萬名球迷面前爭奪歐洲超級盃的冠軍寶座。

兩萬名球迷可以進場欣賞今仗歐洲超級盃。（Getty Images）

拜仁慕尼黑自今年2月賽和RB萊比錫後，今仗前已錄得跨季22場連勝的走勢，強勢在新球季得以延續，早前在德甲揭幕戰以8：0狂數史浩克04，拜仁今仗繼續以利雲度夫斯基﹑利萊辛尼及基拿比攻堅。從巴塞隆拿回歸西維爾的拿傑迪錫正選披甲上陣，並隨即為球隊博得12碼，由奧甘波斯主射中鵠，13分鐘先拔頭籌。拜仁及後由湯馬士梅拿策動攻勢右路傳中，利雲度夫斯基回傳予哥列斯卡撞射入網，34分鐘追成1：1平手。

奧甘波斯操刀12碼得手，為西維爾先開紀錄。（Getty Images）

哥列斯卡接應利雲度夫斯基回傳建功，追成1：1平手。（Getty Images）

拜仁慕尼黑在換邊後兩度將皮球送入網窩，利雲度夫斯基及利萊辛尼先後「食詐糊」越位在先入球無效。西維爾完場前有絕殺的黃金機會，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）單刀面對紐亞起腳卻無法射破其十指關，兩軍在90分鐘法定時間打成1：1，需要進入加時決勝負。

加時上半場，拜仁一次角球攻勢，阿拉巴球不着地抽射，西維爾門將尼保奴撲出不遠，入替不久的查維馬天尼斯（Javi Martinez）門前再加一頭建功，104分鐘反超前西維爾，最終憑這入球奠勝，奪走歐洲超級盃殊榮。

拜仁慕尼黑自今年2月起，至今創下跨季23場連勝。（Getty Images）

拜仁的反勝功臣馬天尼斯，算得上是拜仁在超級盃的福將，事關他在7年前的超級盃同樣在加時入替，在121分鐘攻入追平一球，將比賽帶到互射12碼階段，結果拜仁擊敗車路士捧走當年錦標，馬天尼斯如今歷史重演再建奇功，協助拜仁慕尼黑稱霸超級盃。

查維馬天尼斯7年後為拜仁攻入追平一球，助球隊擊敗車路士捧走超級盃錦標。（資料圖片／Getty Images）

現年32歲的馬天尼斯雖成為拜仁的奪冠功臣，惜他在球隊的未來未明，盛傳該名西班牙球員即將離隊並重返母會畢爾包，超級盃獎盃或成結束拜仁生涯的最佳禮物，「若以一隻獎盃告別拜仁是個不錯的結局，這是一場美好的夢。」

效力拜仁8個年頭的馬天尼斯，表示只要有機會再披拜仁球衣，便會傾盡全力協助球隊，「今仗與2013年一樣，同樣在加時階段取得入球，只要我有機會上場，不論時間長短，我也會用盡全力幫助球隊，全力守護拜仁這球會的榮耀。」