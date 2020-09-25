【英超fantasy】新手玩家有意外收穫　丘建威點兵鍾情12碼劊子手

英超開咧才兩周，已有不少Fantasy玩家開始「哭波喪」、使用Wild Card等法寶甚至揚言「棄Game」。不過上周擁有熱刺孖寶孫興慜和哈利卡尼的玩家就一定不認同，因為兩人輕輕鬆鬆已狂轟45分，持有者球隊前途可謂一片光明。 本身已持有哈利卡尼的足球評述員丘建威，更向《01體育》推薦卡尼是他本人的全季重心之選，看中這位熱刺前鋒今季毋需出戰歐聯，可花更多心力在聯賽出擊，有機會衝擊神射手寶座，各位玩家不妨留意。 「丘Sir」更指Fantasy不但只是球迷茶餘飯後的「牙骱戰場」，也是他和兒子分享睇波心得的最佳平台。

丘Sir謙稱自己是新手玩家，去季才開始接觸Fantasy遊戲，很多規則也要靠評述員同事陳祉俊和陳葦如提點。不過丘建威作為評述員經驗豐富，本身也是教練，點將也有一手，上周（Week 2）他便取得93分佳績，除「cap中」哈利卡尼狂轟42分外，三箭頭另外二人卡維特利雲和丹尼艾格斯亦分別取得17分和11分，可謂獨具慧眼。

熱刺一對孖寶孫興慜和哈利卡尼，在第二周英超Fantasy合轟45分。(Getty Images)

丘建威指，受規則所限，選人不能一味靠高價星級戰將，哈利卡尼固然是他心水選擇，但追入「平靚正」球員也是他的排陣方針。卡維特利雲和丹尼艾格斯正是他前線平價之選，上周「入晒章」可謂好好彩。中場方面，他看中一批12碼劊子手，波基斯費南迪斯在曼聯舉足輕重，貴一點也要追入；水晶宮中場米利禾積域只要在陣也會包辦一切罰球死球，也是中場取分之匙。至於狼隊的艾達馬查奧爾速度高又多助攻，屬抵買之選。

丘建威謙稱是英超Fantasy新手玩家，但因為遊戲令自己和兒子有更多話題，算是意外收穫。（吳浩然攝）

後防方面，丘Sir心儀紅軍利物浦兩名貴價貨雲迪積克和阿諾特。前者雖然貴但穩陣又時有入球，後者更是他眼中去季英超最佳球員，助攻能力強到不得了，縱使貴也亦得入手。為平衡球隊成本，另外兩人則選性價比高的愛華頓盧卡斯迪治尼和李斯特城蘇恩古。龍門也放棄貴價選擇，選了中價又有實力的卡斯柏舒米高。

丘sir中場三人心水選擇（按圖放大）

丘建威指，很多玩家非常投入，每周排陣時均會仔細「刨軍情、睇賽程」，務求每周賺到最盡，但他個人則不推崇。丘sir指自己作為足球教練，信奉「贏咗波就唔好輕易轉陣」，既然上周表現好，玩家不妨相信自己眼光，讓陣容運作時間長一點。不過他也認為，這個遊戲每周排陣選人，和他評述工作都很有關連，他在每周點評精華、為評述「做功課」作準備時也有幫助。

加里夫巴利重返熱刺：滿滿的笑容，也巴利需養傷一個月才可上陣。（twitter@SpursOfficial）

對於幾名新加盟球員，丘建威有一套看法。加里夫巴利回歸熱刺他不太看好，首先此子近來鮮有上陣，狀態成疑；加上在Fantasy售價高達9.5鎊，「性價比」太低，未有實績支持下不宜魯莽追入。另一矚目英超新兵堤亞高艾簡達拿，丘sir則有不同看法，他認為堤亞高本身級數之高，球迷不用懷疑，而他的加盟正好令利物浦中場進一步提升，有他在中場迫搶和派牌，令利物浦中前場更有實力。不過此子在陣式上「逗得較後」，不利在遊戲中搶分，玩家都是先觀望為上。

丘建威第二周陣容：

丘建威在第二周英超Fantasy取得93分佳績。(英超Fantasy官網截圖)

與兒子交流執陣 增進父子感情

丘建威玩Fantasy只視為一場遊戲，照平常心享受睇波樂趣便可，一班朋友開個League大家睇波吹水，分數高當然開心，但他覺得玩家又不用太功利。不過對他而言，英超Fantasy卻為他帶來一個意外收穫，就是和兒子交流睇波排陣心得，感情更好。

丘sir一直表示自己最初「真係唔識玩」，除了有同事指點他，兒子就是他請教的最佳人選。因為疫情影響，二人本來已多了時間在家中相處，英超開季後有了Fantasy，二人更容易因為排陣調兵有商有量。丘sir笑指，「本周初兒子已問他今周轉不轉陣？現時排陣不俗！」兩父子每周睇波傾波經，多了更多話題。

丘建威對哥迪奧拿推崇備至，認為他是曼城成功的關鍵。（Getty Images）

看好曼城稱王 阿仙奴今季黑馬

玩Fantasy當然會睇波，講到英超今季形勢，丘建威認為冠軍不出曼城和利物浦兩隊，他個人則看好曼城多一點。除了因為他欣賞曼城哥迪奧拿戰術運用超卓和對比賽細節的認真外，曼城本身整體球員質素也高於利物浦。當然利物浦簽入堤亞高艾簡達拿、迪亞高祖達等球員，實力進一步加強下，也是難以忽視。

至於黑馬方面，他本來季前覺得曼聯有機會，但第一場亮相後，丘建威認為「紅魔鬼」整體感覺很慢，要再努力改善才有力一拚。反而他看好阿仙奴能重拾佳態甚至重回前四之列，特別是簽入韋利安表現對辦，完全能在一眾年輕小將之間撐住大局。另外，今季季初波入球多，每周均有數場大手交易，連丘sir也指講波多年甚為少見，不過入波多，球迷玩Fantasy就有更多好選擇，人人都有力爭分，今季發展下去就更有趣味。

英超Fantasy Week 2最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

本周全球冠軍Ethan SCHWERDT陣容：

+ 5 + 5 + 5

【英超第3周直播賽程】