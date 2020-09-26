【英超】曼城「傷追人」箭頭全受傷　哥迪奧拿召17歲初哥留守一隊

壓縮的休季，繁忙的開季，狀態與傷患問題困擾各支球隊。 曼城在上星期開鑼戰輕取狼隊，完場前埋齋的巴西前鋒加比爾捷西斯證實受傷，要休養3星期。哥帥麾下兩名正前鋒，全部列入十字軍，唯有急召日前才上演一隊地標戰的「小朋友」留低，以備不時之需。

加比爾捷西斯入選巴西大軍，有份出戰下月對玻利維亞及秘魯的世界盃外圍賽。惟巴西足總指，「耶穌仔」在周一（21日）作客狼隊一仗之後，曼城通知巴西國家隊隊醫該前鋒受傷，須休養3周，只好退隊。「耶穌仔」凌晨在個人Twitter貼相，表明「我會很快回來」，相當「配合」會方。

加比爾捷西斯踢足全場，並有入球，賽後數天宣布受傷。（Getty Images）

曼城將於明晚主場迎戰李斯特城，今季前線人選中，正宗箭頭只有阿古路及加比爾捷西斯，前者在上季復賽後膝部受傷，有可能11月才可上陣，攻堅重任落在加比爾捷西斯身上。他在首仗擔任正選，戰至補時5分鐘射成3：1，奠定勝局。沒有正箭頭，以史達寧、菲爾科頓、馬列斯等攻擊球員排出怎樣的鋒線，考驗曼城主帥哥迪奧拿的功力。

哥迪奧拿無箭頭可派遣，如何鋪排「無鋒陣」攻堅？（Getty Images）

【曼城傷兵一覽】

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曼城開季已有多達7名常規戰將缺陣，遍佈前、中、後。哥迪奧拿在昨日聯賽盃晉級後的記者會，沒有提及捷西斯有傷，但暗示鬧兵荒。他說：「我們現時只得13個（一隊）球員候命，需要青訓球員支撐。前鋒問題嚴重，所以他會留在一隊，我們會用他。」哥帥所指的是17歲新丁里安戴納（Liam Delap），他在昨日聯賽盃第3圈對般尼茅夫，首次為一隊上陣，僅18分鐘便射入出道的第一球。這名身披48號球衣的小將，父親為當年「手榴彈專家」戴納。

里安戴納地標戰僅18分鐘已取得首個一隊入球。（Getty Images）

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