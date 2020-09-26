【英超】曼聯反勝3：2打開勝利之門　白禮頓欠運5次中柱楣

英超第3輪周六頭場，由曼聯作客白禮頓打頭陣，紅魔中場大將波基斯費南迪斯禁區內輸12碼，白禮頓由馬奧比操刀先開紀錄。先開紀錄的主隊，今仗非常欠運，全場5次射門射中門柱彈出。 大難不死的曼聯，靠一個烏龍球追平，加上下半場一次反擊，拉舒福特擺脫對手守衛建功。完場前高潮迭起，白禮頓先由馬治補時5分鐘追平，但回防的馬奧比犯手球，曼聯在完場後取得12碼，由費南迪斯主射破網，以3：2贏得峰迴路轉的一仗。

曼聯上周出戰新球季首場聯賽，全隊狀態低迷，結果主場以1：3不敵水晶宮，不少曼聯球迷不禁擔心愛隊的季初表現。紅魔鬼今仗作客上場3球淨勝的白禮頓，曼聯對上3次造訪白禮頓，兩度不敵對手，更令「曼迷」們憂心。

曼聯主帥蘇斯克查今仗正選陣容作出3個調動，馬迪復任正選伙拍普巴，而格連活特則取代丹尼爾占士，與拉舒福特及馬迪爾合作攻堅。

格連活特今仗取代丹尼爾占士復任正選。（路透社）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：

白禮頓搶攻 未開紀錄先中一柱一楣

白禮頓開賽早段施下馬威，主隊的杜沙特（Leandro Trossard）禁區外左腳施射，皮球省中門柱彈出。該名比利時攻擊球員及後再有機會，禁區頂無人看管下起腳，射門僅僅在柱邊出界，曼聯防線再度響起警號，門將迪基亞立即呼喝，提醒隊友要更加專注。白禮頓及後一次角球攻勢，韋斯達頭槌拋物線中楣。相反，曼聯上半場攻勢不多，拉舒福特傳中予格連活特一控一射入網，惜「福仔」越位在先入球無效。

曼聯防線上半場不太緊密，給予對方不少攻門機會，門將迪基亞多次揚聲提點隊友。（路透社）

主隊上前助攻的蘭普堤（Tariq Lamptey）禁區內博得犯規，波基斯費南迪斯回防落腳時稍慢一步踢跌對手，球證直指12碼點。馬奧比操刀巧妙中鵠，40分鐘先開紀錄，連續兩場有進帳。曼聯3分鐘後火速追平，勞基梳爾在左路博得犯規，「般奴」處理罰球急勁傳中球，馬迪遠柱撞回中路，白禮頓隊長鄧克門前「擺烏龍」。

馬奧比瀟灑挑射12碼建功，連續兩仗有士哥。（路透社）

白禮頓換邊後，隨即給予曼聯壓力，主隊干洛尼（Aaron Connolly）殺入禁區，與回防的普巴碰撞後倒地。球證再度吹罰12碼及黃牌警告普巴，但VAR通知球證翻查。球證認為普巴回防時手部沒有動作，取消黃牌及12碼。

大難不死的曼聯，格連活特左路傳中予拉舒福特撞射建功，惜「福仔」再度越位，再一次「食詐糊」。曼聯下半場表現稍為醒神，一次反守為攻由「般奴」直線傳給拉舒福特快放，「福仔」扣入大位連番假動作後擺脫對方守衛，左腳一射破網，下半場10分鐘反超前2：1。

曼聯一次反擊，拉舒福特左路扣入大位擺脫對手勁射破網。（Getty Images）

白禮頓及後再有機會，蘇利馬治禁區內左腳一射，皮球彈中內柱，在白界線前溜過，已經是白禮頓今仗第4次射中門柱。詎料白禮頓繼續被主場門柱攔路，杜沙特接應查漢巴克殊傳送，左路無人看管下勁射卻再度中楣，單場「連中三元」，可惜是中柱中楣。

白禮頓為求追和不惜搶功，努力沒有白費，在補時階段戰至最後一刻扳平。曼聯後防走甩遠柱的馬治，他接應傳中，無人看管下追成2：2。正以為完場之際，戲劇性一幕在最後一擊時出現。

曼聯角球傳中，馬古尼頭槌攻門，被馬治頭槌護空門。球證鳴笛完場，曼聯球員繼續投訴馬奧比犯手球。球證在完場後翻查VAR，決定吹罰12碼，罕見地出現完場後的12碼，費南迪斯關鍵主射破網，隨即完場，曼聯以3：2驚險反勝，取得聯賽首勝。

杜沙特今仗擁有不少機會，今場連中三次門柱，非常「黑仔」。（路透社）

峰迴路轉的補時階段：

【曼聯2020/21第二作客球衣】（按圖放大）