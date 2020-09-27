【英超】卡維特利雲再有進帳　愛華頓2：1挫水晶宮　三連勝登榜首

經過曼聯離奇反勝的血派沸騰一仗，英超緊接上演水晶宮主場鬥愛華頓。狀態大勇的卡維特利雲再有「士哥」，加上李察利臣上半場末段12碼建功，愛華頓以2：1力克水晶宮，聯賽三連勝暫時登上榜首，一嘗「一哥」滋味。

水晶宮及愛華頓開季兩場同得6分，在英超第3輪對壘，只要取勝便可暫登榜首。上仗對曼聯梅開二度的韋費特沙夏，今仗繼續領水晶宮出戰；愛華頓狀態大勇的卡維特利雲及哈美斯洛迪古斯依舊攻堅。

上周首度在英超大演帽子戲法的卡維特利雲，今仗繼續「波追人」，「占士」傳給史密斯高文落底傳中，該23歲英格蘭箭頭撞射建功，連續3仗有進帳，已累積5個聯賽入球，開賽10分鐘便打開紀錄。

卡維特利雲（右）繼續大勇，今場再有進帳，已是今季第5個聯賽入球。（路透社）

水晶宮及後靠角球戰術追平，安祖斯唐辛開出角球傳中，高耶迪人群中升起跳頂破網，26分鐘追成1：1。「拖肥糖」的李察利臣落底傳中，省中對方手部，球證翻查VAR後未有吹罰12碼。

水晶宮在上半場末段逃不過輸12碼的命運，迪治尼頭槌二傳時，皮球撞向祖爾禾特的左手，球證再度查看VAR，判罰12碼，李察利臣操刀中鵠，攻入今季聯賽開齋一球。

李察利臣（右）12碼建功，攻入今季首個聯賽入球。（路透社）

卡維特利雲換邊後再有機會增添紀錄，接應「占士」的角球傳中，成功搶點惜射斜。水晶宮繼續積極搶攻，希望盡早追平，再度以死球威脅「拖肥糖」防線，高耶迪遠柱跳頂頭槌，愛華頓門將比克福特「大字形」封阻不果，幸皮球中柱彈出，結果兩軍下半場互無紀錄，「拖肥糖」以2：1力克水晶宮，聯賽三連勝，以9分升上榜首。

雖然洛迪古斯今仗未有進帳，但他在前線繼續穿針引線。（路透社）

【同場加映：肥安表情包】

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