英超｜蘇斯克查稱曼聯首勝靠幸運之神　季前改例完場後改判無問題

曼聯今季英超首場勝仗得來不易，完場前戲劇性一幕：白禮頓入球功臣馬奧比犯手球，球證判12碼，波基斯費南迪斯一射中鵠，曼聯最後4分鐘由贏變和再變贏。 紅魔鬼今仗「輸勢贏波」，必須歸功於門柱，白禮頓5次中柱楣，主帥蘇斯克查終於「笑得出」，賽後更幽熱刺主帥摩連奴一默。

曼聯作客白禮頓，白禮頓下半場補時5分鐘由蘇利馬治攻入，追平2：2，但曼聯竟在最後一擊再有機會，馬古尼頭槌頂中入球功臣馬奧比的手，球證完場後翻查VAR，判12碼予曼聯，波基斯費南迪斯在99分鐘45秒建功，曼聯絕殺白禮頓，取得今季聯賽首勝。

回顧充滿戲劇性一仗：

曼聯反勝3：2打開勝利之門 白禮頓欠運5次中柱楣

完場後反判12碼當然惹起不少爭議。（路透社）

峰迴路轉的補時階段：

完場哨子聲響起後再判12碼，惹起不少爭議。這個情況在德甲曾經出現，英超早前改例，只要主球證仍在場上，即使完場後仍可改判，若果「般奴」12碼宴客，球賽便立即結束。

完場後VAR反判12碼，英超早前修例，表示只要球證仍在場上亦可改判。（路透社）

全靠完場前馬奧比的手球，曼聯才僥倖取勝，蘇斯克查賽後直言，今仗靠幸運之神全取3分：「難以想像補時階段出現如此意想不到的一幕，我認為以球隊今仗的發揮，只值得取得1分，如今全取3分是僥倖，球隊仍有很大進步空間。」

白禮頓今仗確是「黑過墨斗」，全場5次中柱中楣，杜沙特佔其三。曼聯在新球季打開勝利之門，蘇斯克查亦有心情幽摩連奴一默，「幸好摩連奴不在場，否則他將檢查門柱的高度是否正確」。

白禮頓形勢佔優，曼聯主帥蘇斯克查（中）全場大部分時間愁眉深鎖。（路透社）

【白禮頓對曼聯】

+ 4 + 4 + 4

費南迪斯完場前在沉重壓力下射入12碼，他直言：「當球證翻查VAR時，我知道球證將有決定，我在旁邊好好集中精神。在這情況主射需要勇氣，幸好隊友們信任我，全取3分對球隊十分重要。」

費南迪斯射入關鍵的12碼，為曼聯取得寶貴的3分。（路透社）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：