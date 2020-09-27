【01球評】手球規例修訂後判罰一刀切　防守球員應如何自處？

足球球例年年改，上季英超開始起用VAR，「腳毛越位」、主裁判不看「電視」常惹來爭議，今季似乎改善了，但一波未平一波又起。 新修訂的手球規例，成為防守球員的惡夢，這情況在英超尤甚。

首兩輪英超過後，共有13%的入球來自12碼，連同第三周周六的賽事在內，都出現不少具爭議、手球導致的12碼。

今季英超中，似乎只要防守球員在禁區內，手臂沒有收在背後或緊貼軀幹之下觸及皮球，幾乎必然遭判罰，成為爭議起源。

曼聯今季英超首戰，中堅連迪路夫就是因新例下「必判」的手球而輸十二碼。（Getty Images）

手球條例有什麼改變了？

首先，要講解一下到底「手球規例」在2020/21球季出現了什麼改變。

國際足球理事會（IFAB）恆常更新球例，在2020/21球季球例「規例1-17」的「犯規及不恰當行為」之下的「手部觸球」中，最新版本訂明「手球」的觸球部位以腋窩以下為界，但是否犯手球，前題仍是「蓄意以手或手臂觸球」。

國際足球理事會在修訂後的手球相關修例列明，腋窩以下的手或手臂部份觸球，才會構成犯規。（IFAB）

最大的改變，是縮減了裁判主觀判定的空間，只要符合「手或手臂動作令其軀幹不自然地擴大」或「手及手臂高舉過肩膊水平（除非球員蓄意將球擊中其手或手臂）」，即算是「手球犯規」。球例同時註明，如符合前述兩種情況，即使皮球先省中球員本人或附近球員，才再擊中球員的手或手臂，也會構成犯規。

不過球例仍然有灰色地帶，其中一項就是「若球員倒地並以手或手臂作為身體及地面間的支撐，而未有橫向或縱向地伸展」，就不屬犯規。

英格蘭足總的超嚴格詮釋

在IFAB的手球定義中，「蓄意」仍是犯手球的大前題，但觀乎英超新球季開賽首輪以來，準則似乎非常非常嚴謹，只要「腋窩以下的手或手臂部份沒有緊貼軀幹並觸球」，就算犯規，很多時更排除了「是否蓄意」的因素。

最佳例子，就是熱刺對修咸頓一戰，杜靴迪所犯的手球：

【杜靴迪手球致十二碼連環圖】

另一個例子，則是本周六（26日）水晶宮對愛華頓，祖爾禾特導致十二碼的手球：

還有一個例子，關乎前述的「若球員倒地並以手或手臂作為身體及地面間的支撐，而未有橫向或縱向地伸展，就不屬犯規」。事情並非發生在英超而是西甲，貝迪斯2：3負予皇家馬德里一戰，皇馬在最後階段獲判一個十二碼並因而獲勝，同樣引起不少爭議：

以上例子，都是看起來並非蓄意、難言動作「不自然」，但防守球員的手或手臂的確「離開了軀幹並觸球」。首三輪的英超賽事中，只要發生在禁區內，加上VAR的助力，判罰十二碼的比率極高。好處是「一刀切」之下界線相當清晰，球迷和球員抱怨之餘也難以「拗數」。

前英超球證：擔心球員蓄意博十二碼

但對於防守球員來說，這情況無疑是個惡夢，可以預見的是，越來越多進攻球員會嘗試主動將皮球省向對手博十二碼，前英超球證Chris Foy向《每日郵報》表示：「最新的方向是，只要你的手臂離開了軀幹，無論是否有意，都會被罰。」他以曼聯在首戰對水晶宮，域陀連迪路夫手球致十二碼的例子，談及最大擔憂：「那記十二碼可判可不判，我明白為何會判，但最不想的是見到越來越多球員蓄意將皮球踢向對手的手。」

現況之下，球員一但進入防守禁區、面對持球的對手，就必需將手收起、或是牢牢貼着軀幹，甚至在跌倒之時也要努力對抗伸手撐地、自我保護的本能。在黑白分明的手球規則之下，暫時也沒有其他選擇。