【足球轉會】曼城半億買中堅　國米車仔密謀換牌　收購再加速

距離轉會窗關閉最後8日，各大球會繼續按下加速鍵：曼城5000萬英鎊收購另一中堅魯賓戴亞斯，車路士預備出4000萬英鎊買入迪格蘭賴斯，中場簡迪作好離隊準備，國際米蘭張開雙手歡迎，並打算用中堅史堅拿作交換。 各大球會在交易市場表現活躍，英超列強之中唯獨曼聯反其道而行，防線明顯有漏洞，領隊蘇斯克查卻強調：「隊中已有很好的中堅」，暗示不會在轉會市場買入中路守將。

曼城上季因主力中堅拿樸迪（Aymeric LAPORTE）長唞，導致防線不穩，今夏轉會窗一開隨即買入般尼茅夫中堅尼敦阿基（Nathan Ake），轉會費4100萬英鎊。

球隊防線增兵動作並未因此完結，盛傳頭號收購目標拿玻里中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）因價錢太高，無力出手，一度被指轉移目標到馬德里體育會中堅荷西基文尼斯（Jose Gimenez）身上。惟在馬體會會長宣稱拒絕藍月亮收購後，曼城否認曾出價7800萬英鎊購買此子。

近日再傳藍月亮看中賓菲加中堅魯賓戴亞斯（Ruban Diaz），並已提價5000萬英鎊收購。消息尚未確認，戴亞斯周六（26日）一戰明顯向眾人「道別」的動作，被認為是他在球隊最後一戰。

賓菲加中堅魯賓戴亞斯（Ruban Diaz）被指即將加盟曼城。（Getty Images）

【曼城傷兵一覽】

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跟雷哥斯達深情擁抱

葡超賓菲加對摩里倫斯的賽事，23歲的戴亞斯戴上隊長臂章出戰。他為球隊先開紀錄，領軍順利2：0擊敗對手。賽後他逐一跟隊友擁抱，最後更跟賓菲加體育總監雷哥斯達（Rui Costa）來一個長長的深情擁抱，一切也似是離開前的告別。

曼城努力為防線增兵，可是今季傷兵集中在前線方面。繼射手阿古路料須養傷至11月、貝拿度施華仍在十字軍名單後，另一鋒將加比爾捷西斯成為最新一員傷兵，預料或須倦勤6星期之久，加上部分球員早前患上新冠肺炎狀態不足，不知何時才可排出完整陣容出戰。

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哥帥：「球員不是機器」

面對陣中球員一個個倒下，曼城領隊哥迪奧拿向傳媒大發牢騷，高呼：「沒有人關心球員」。曼城跟同市宿敵曼聯一樣，只歐洲球會賽事戰至8月中才完成球季，聯賽獲額外一星期休息。可是由於開季前另有國家隊賽事，令大部分球隊只有不足3星期為新球季作準備。

「不止是曼城，所有球會、所有國家也是一樣，沒有人關心足球員。」他炮轟，「足球是一個產業，我們雖是產業的一部分，但也希望盡量為遺憾地只能在家中看比賽的球迷做到最好，可是長久以來我們也要面對這個情況：球員只得一至兩星期季前熱身，之後11個月每隔3天便有比賽。」

「我明白這是特殊情況……每個人也在掙扎，我們亦不例外」，他不滿的是，「國際賽後我們有3個球員受傷，這是我們不能控制的。他們讓球員在毫無準備下作賽，3至4日內踢兩場。」哥帥揚言，「說到底，球員不是機器……間中肌肉會受不了。」

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

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車路士買賴斯 用簡迪換國米中堅？

今夏已花去超過2億英鎊增兵的車路士，似乎仍未有停下來的打算。盛傳林柏特有意買入並改造為中堅的韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），早前有傳轉會費近8000萬英鎊，最新消息指車仔「睇死」韋斯咸等錢用，有意用4000萬英鎊嘗試收購。

賴斯仔上車消息似層層，於是又有消息指簡迪（N'Golo Kanté）已為離隊作好準備。國際米蘭主帥干地希望迎接舊部下加盟，並願意為他拿中堅史堅尼亞（Milan SKRINIAR）作交換。

【今夏已落實轉會】

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蘇斯克查：「我們已有很好的中堅」

正當曼城、車路士兩大對手均積極在中堅位置在轉會市場上花心思，近仗中路守將甩甩漏漏的曼聯卻毫無動靜。紅魔領隊蘇斯克查自信滿滿宣稱，「我們已有很多防守球員……我認為隊中目前有足夠的優秀中堅」，被解讀成不會在轉會窗餘下一星期買入新中堅。

他認為失球和讓對手有機會攻門，必須檢討兩方面：球隊隊型或是否涉及個人失誤。「我們不在最佳狀態，隊型也看不見，我們未夠狀態去阻止對手傳中或緊逼對手」，他亦為備受批評的連迪路夫辯護，「我們有點落後了，結構上的失誤較個人失誤為多，我覺得Victor（連迪路夫）今天表現不錯。」

曼聯是英超前列球隊之中，今夏轉會窗交投最淡靜一隊，至今只買入阿積士中場雲迪碧克一人。

【與曼聯傳緋聞的球員】