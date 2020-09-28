【西甲】蘇亞雷斯地標戰領風騷　哥斯達預言「惡人組合」成功之道

蘇亞雷斯轉投馬德里體育會後，首度披甲登場，後備入替即梅開二度，協助馬體會大勝格蘭納達6：1。 迪亞高哥斯達與蘇亞雷斯今仗沒有機會同場，哥斯達賽後妙談新拍檔，有望在各方面成為「最強攻擊組合」。

蘇亞雷斯淚別巴塞隆拿，轉投馬德里體育會揭開新一章，加盟後首場聯賽主場對格蘭納達，蘇亞雷斯先列後備，主帥施蒙尼派出祖奧菲歷斯與迪亞高哥斯達攻堅。

美斯心底話送別蘇亞雷斯 IG貼相有次序流露不捨之情

蘇亞雷斯首場代表馬體會出戰，今仗先列後備。（路透社）

迪亞高哥斯達開賽早段以頭槌先開紀錄，上半場9分鐘領先1：0，及後祖奧菲歷斯禁區內被踢跌，沙奧尼古斯主射12碼宴客，補射同樣未能命中目標，馬體會在上半場未能擴大優勢。

客軍格蘭納達在換邊後繼續捱打，菲歷斯助攻予安祖哥利亞（Angel Correa）一控一射建功，下半場兩分鐘再添紀錄。菲歷斯與哥利亞及後再度合作，哥利亞投桃報李回敬菲歷斯，該名葡萄牙新星一扣一射，65分鐘射成3：0。

安祖哥利亞與祖奧菲歷斯兩次配合，合力炮製兩個入球。（路透社）

迪亞高哥斯達與祖奧菲歷斯一對箭頭雙雙被換出，由馬高斯洛蘭迪及蘇亞雷斯入替，並立即炮製入球。蘇亞雷斯第一時間造就洛蘭迪單刀得手，72分鐘遙遙領先至4:0。蘇亞雷斯改披馬體會球衣，入球觸覺依舊，馬高斯洛蘭迪右路傳中，即使皮球稍稍「過龍」，蘇亞雷斯照樣升起，運盡腰力仰後一頂，頭槌頂回遠柱得手。雖然格蘭納達及後破蛋，但蘇亞雷斯補時階段起腳中柱後再補射，93分鐘梅開二度，結果馬德里體育會大勝6：1。

蘇亞雷斯首戰僅20分鐘，即交出兩入球一助攻，功架猶在。（路透社）

馬體會6個入球過程（按圖放大）：

「阿蘇」馬體會首戰僅上陣20分鐘，即交出兩入球一助攻，繼續展露其埋門質素。今仗連入兩球，西甲入球數字更累積至200球。蘇亞雷斯滿意自己地標戰的表現，亦表示改變對球員十分重要，球會上下非常歡迎他的加盟。

蘇亞雷斯加入馬體會，不少球迷他與迪亞高哥斯達組成「壞孩子」雙箭頭，惜今仗未有機會出現，蘇亞雷斯入替哥斯達，首戰便參與3個入球。哥斯達對「阿蘇」評價甚高，直言不明白為何巴塞放走蘇亞雷斯，他更笑言二人可組成「最強攻擊組合」，「我十分期待與蘇亞雷斯合作，我們一人咬人，一人踢人，必定是最佳組合。」

迪亞高哥斯達雖然今仗未能與蘇亞雷斯同場，但依然對對方有相當高的評價。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】