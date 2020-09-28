【英超】曼城眾裏尋他千百度　6500萬英鎊是否找到高柏尼接班人？

曼城雖然前線傷兵滿營，但領隊哥迪奧拿於轉會市場仍是尋找後防球員。4000萬英鎊收購尼敦阿基後，「藍月亮」即將由賓菲加羅致中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias），有指轉會費達6500萬英鎊。 這條過億防線「砌極都砌唔掂」，哥帥又揮金如土尋找高柏尼替身，今次會否終於找到「對的人」？戴亞斯又可為曼城帶來什麼？

《BBC》指曼城與賓菲加已達成協議，戴亞斯以6500萬英鎊轉投曼城，32歲的阿根廷守將奧達文迪會以另一宗轉會，1370萬英鎊加盟賓菲加。賓菲加承認交易已接近完成，只待兩名球員簽字。

魯賓戴亞斯頭槌功夫不錯。（美聯社）

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英國傳媒認為哥帥在高柏尼2019年離隊後，一直都想找該名比利時一代名將的接班人，但一直未能我到心儀的球員，所以在疫情期間仍動用這種「疫市天價」級的價錢買後衛，可見哥帥與曼城都對這名葡國球員有很大寄望。

戴亞斯1米87的身高不及1米93的高柏尼，但頂上功夫絕不比下去，而且身型「夠橫」，要應付英超極為體力化的風格應沒太大問題。

奧達文迪將轉投賓菲加。（Getty Images）

不過，這名葡萄牙國腳並非「硬橋硬馬」的傳統後衛，腳下功夫嫻熟，而且傳球視野及閱讀球賽能力不錯，絕對合適傾向起用「控球型中堅（Ball-playing Centre back）」的哥帥。

魯賓戴亞斯「球王片」：

戴亞斯身型高大，適應英超風格應沒有太大難度。（Getty Images）

戴亞斯本身速度不快，能否適應英超的節奏亦是一大問題。雖然戴亞斯於賓菲加為後防「大佬」，但到曼城需以英語跟大部分隊友溝通，言語障礙或成這名「準防線指揮官」的一大難題。

戴亞斯傳球能力亦不錯，完全合適哥迪奧拿對中堅的要求。（Getty Images）

最後一戰擁抱葡國名將道別

23歲的戴亞斯早前於葡超賓菲加對摩里倫斯一戰，入波助球隊贏2：0，賽後與隊友及球隊體育總監雷哥斯達擁抱，似乎是作最後道別，賽後說：「這場對我來說很重要，這個入球亦有十分特別的意義，我相信大家都知道我為什麼會擁抱雷哥斯達吧。」

曼城現時前線傷兵眾多，但要找到即時戰力不容易，而且以現時人腳，哥帥可讓史達寧出任「假9」，擺出一個「無鋒陣」。其實對李斯特城一戰，哥帥已是如此安排，但前面太多「浪射」，後防又不停出現沒必要的犯規，才會出現2：5的意外賽果。

【曼城傷兵一覽】

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【今夏已落實轉會】