【英超】高普賽後與堅尼演另類雙紅會　反駁批評力撐球隊表現佳

利物浦在晏菲路球場以3：1反勝阿仙奴，開季三連勝。主帥高普賽後接受訪問時，卻上演一場另類的「雙紅會」，擔任評述員的曼聯前隊長堅尼與高普展開一場「激烈的對話」。

利物浦在今輪英超壓軸一戰，主場迎戰阿仙奴，羅拔臣失誤導致球隊先失球，沙迪奧文尼門前補射火速追平，羅拔臣將功補過建功，加上新加盟的迪亞高祖達後備入替即有進帳，取得首個紅軍入球，結果利物浦以3：1反勝阿仙奴，報回一個月前社區盾一敗之仇。

利物浦3：1反勝阿仙奴 羅拔臣將功補過 祖達入替建功

【英超第3輪戰果一覽】

+ 4 + 4 + 4

高普賽後接受《天空體育》的訪問，曼聯名宿堅尼（Roy Keane）亦是評述員之一，二人隔空展開一段激烈又帶點尷尬的對話。

事關高普回應問題時，劈頭便詢問堅尼是否認為利物浦今場的表現鬆散，他堅稱球隊發揮接近完美，近乎不能挑剔。堅尼及後當然有回應，他澄清指：「我想你聽錯了。我說利物浦有粗心大意的時刻，但整體來說球隊今場表現出色，對於你們球隊我只有讚賞。」

高普賽後受訪即時反駁堅尼的批評，演變成另類的「雙紅會」。（路透社）

高普隨即表示因為現場擴音器的關係而有所誤解，堅尼順勢說：「你聽晒先，唔好聽啲唔聽啲！」，高普及後即露出「尷尬而不失禮貌的微笑」。當訪問結束後，堅尼立即有怨言並乘勢諷刺高普，「他（高普）太過敏感了，不敢想像他落敗有何反應？」，堅尼錄影廠的拍檔亦忍俊不禁。

堅尼與高普這一段對話被網民瘋傳，部份網民指高普面對批評的反應過大，亦有網民抵死地表示，高普已被火爆的堅尼列入敵人行列之一。

高普力撐球隊表現，依舊滿意球隊發揮。（路透社）

高普與堅尼激情對話片段：

"Imagine if they'd lost..." 😂



Roy Keane relished his post-match interview with Jurgen Klopp pic.twitter.com/XemHMRi2Vw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2020

除了隊長佐敦軒達臣缺陣外，新加盟的堤亞高艾簡達拿今仗不在大軍名單中，高普表示該名新兵因傷避戰，並有望在國際賽日後回歸，「堤亞高的狀況不佳未能參與今仗賽事，所以他並不在大軍名單中，但我可以肯定的是，他將在國際賽日後歸隊」。

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：