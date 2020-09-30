體育熱話│熱刺迪亞「自然急Call」有前輩　LBJ、拉莫斯亦是過來人

熱刺後衛艾歷迪亞（Eric Dier）在英格蘭聯賽盃對車路士，大戰途中突然離場，事後自爆肚痛急需「放低幾両」。 迪亞急急腳衝去「爆石」，領隊摩連奴尾隨「督師」當然搞笑。不過講到比賽途中突然感到體內「靈魂的鼓動」非去不可，迪亞並非第一人，「前輩們」都是體壇中響當當的人物。

迪亞在熱刺鬥車路士比賽到76分鐘時，迪亞在球隊落後0：1的關鍵時刻，突然急急腳離開球場，走進球員通道，跑向更衣室。其後，摩連奴似乎心情不悅，也跟住急步行去更衣室。約一兩分鐘後，艾歷迪亞從更衣室跑回球場，摩連奴亦跟住出來，回到後備席。

這名英格蘭球員表示自己「人有三急」，無可奈何下只能離場解決，摩連奴亦解釋自己尾隨，只是想叫他快點「搞掂」。

【英聯賽盃】熱刺挫車路士晉級 主將中途「開大」摩連奴跟入廁所

【摩連奴追住迪亞入更衣室】

🗣 Eric Dier: "Jose wasn't happy but there was nothing I could do about it, nature was calling." 🤣



[Sky Sports] https://t.co/4MezpYliP8 — Goal (@goal) September 29, 2020

迪亞突然收到「自然急Call」，摩連奴跟住去「督師」令到事件變成一時佳話。事實上，迪亞並非第一人，所以那種「When you gotta go, you gotta go」的感受總有人明白。

希拔於2013年東岸決賽第2節突然衝入更衣室。（Getty Images）

「大師兄」希拔（美國籃球員）

2013年NBA東岸決賽，當時效力溜馬的希拔（Roy Hibbert）激鬥熱火的Game 3的第2節期間，突然快步殺入更衣室。美國記者Bob Kravitz透過溜馬PR查證所為何時，並於twitter指他並非有傷，只是需要去廁所。

雖然希拔賽後沒有透露自己「開大定開細」，但從他「失蹤」了13分鐘可以推斷，幾可肯定是「開大」。至於比賽最終溜馬以96：114不敵熱火，希拔那一戰就算不見人影13分鐘，仍交出20分、17個籃板的大雙雙數字。

勒邦占士亦是過來人，而且更是在NBA總決賽的最大舞台上。（Getty Images）

「二師兄」勒邦占士（美國籃球員）

鏡頭一轉，一年後NBA總決賽熱火大戰馬刺的Game 4，當時效力熱火的勒邦占士（LeBron James）第一節突然返更衣室，但見其步伐不似有傷，而且球員通道鏡頭影到他急步跑，似乎是「有急事」。

LBJ很快就回到場上繼續作賽，更攻入全場最高分28分，可惜熱火最終仍輸86：107。當時為《ESPN》評述的Doris Burke事後透露LBJ離場實為「Nature called」，熱刺教頭史普斯查（Erik Spoelstra）亦證實為真事。

勒邦占士征戰沙場多年，應該深明「做大事」應該要在賽前做好，是太緊張？還是「食錯嘢」？

沙治奧拉莫斯對伊巴一戰突然離場，施丹賽後直言「he went to shxt」。（Getty Images）

「三師兄」沙治奧拉莫斯（西班牙足球員）

迪亞的第3位前輩終於是「行家」，此人正是皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）。皇馬2018年3月11日於西甲鬥伊巴，這名西班牙國腳在比賽最後20分鐘突然離場，並非因為「打茅波」被球證趕走，為什麼拉莫斯會自動離場？

事實上，拉莫斯其後回到場上完成比賽，為何會突然出走並非「發波瘟」。教頭施丹賽後為愛將解釋直話直說：「他要去大便。（He went to shxt.）」皇馬最後贏2：1，幸好拉莫斯並非遇上「宇宙大爆炸」級肚瀉，要不然皇馬隨時要失分。

迪尼斯憑意志完成比賽。（Getty Images）

同場加映：法國競步神人奧運忍唔到直接爆

上述3人都忍到返更衣室尋獲「解脫」，但法國競步好人迪尼斯（Yohann Diniz）就沒有他們那麼幸運，更是在世上最大的舞台──奧運會上遇到跑手的惡夢Runner's Diarrhea。

曾三奪歐洲錦標賽男子50公里競步的甸斯，於2016年巴西里約奧運前兩屆奧運都未能完成比賽。這名世界紀錄保持者參加里約奧運一心打破宿命，豈料領先之際突發Runner's Diarrhea，半路中途「爆發」，更出現「痾血」狀況，在炎熱的天氣下數度暈倒。

迪尼斯最後憑意志完走比賽。（Getty Images）

雖然工作人員多次以健康為由勸他放棄比賽，但此時已鐵定與獎牌無緣的他，只為完成在奧運完走一次的目標繼續比賽。最終這名法國好手以第8完成比賽，當時已接近神智不清的地步，需要送到醫院治理，幸好並無大礙。

慎入！迪尼斯比賽途中肚痾、暈倒實錄：