游泳｜瀨戶大也「偷食」手尾長　泳隊解約失參賽權影響東奧備戰

日本泳隊主將瀨戶大也上星期被周刊揭發「偷食」，住家好男人形象破滅，更影響游泳生涯。 瀨戶昨日跟所屬的職業泳隊提早解約，若不盡快找到新東家，便不能參加國內公開賽，亦無法繼續擔當日本在東京奧運的「生招牌」。

瀨戶原屬全日空（ANA）泳隊，合約直至來年3月。由於瀨戶被揭有外遇，形象急插水，牴觸合約中的解約條款，雙方昨日同意分手。

瀨戶變成自由身，按日本泳聯規定，不能參加認可的公開賽事。他已經表明不會參加本月中舉行的日本短池公開賽，預料難以參加下月初的日本社會人公開賽。

▼▼延伸閱述：瀨戶被揭「偷食」▼▼

日本泳壇驚現翻版細So 「中國女婿」背妻約女開房個半鐘

瀨戶大也偷食偷出禍。（Getty Images）

瀨戶本是日本泳隊在東奧金牌希望，這名里約奧運400米混合泳銅牌得主，去年世錦賽連奪200米及400米混合泳金牌。他仍可以代表日本泳隊出戰，惟如今捲入醜聞，瀨戶正在檢討會否影響泳隊。

國際泳聯10月中將於匈牙利布達佩斯舉行國際聯賽，大批奧運級選手參加，預定出賽的瀨戶，可能會取消行程。

瀨戶被列為日本奧委會的象徵運動員（Symbol Athlete）。東窗事發後，好男人形象一朝喪，，他也自己知自己事，已向日本奧委會要求把自己「下架」。

國內輿論對瀨戶大也一面倒批評，指他身為東奧代表，獲得強化費等資助，卻被揭發與別的女子「開房」，「用國家稅收去玩，不能原諒」，要求他自行退出日本泳隊。

日本傳媒《Daily 新潮》影到瀨戶大也與一名女子到酒店幽會。（網上圖片／資料圖片）

《Daily 新潮》上周披露，瀨戶在9月14日中午接載一名女性到舊式情侶酒店「開房」，逗留個半鐘後駕車送女伴離開。他回家之後卻換車，到幼兒園接載兩名女兒，之後更接載工作完畢的妻子馬淵優佳，並在INSTAGRAM貼文曬恩愛。

馬淵優佳曾是日本跳水代表，父母都是中國人，故此瀨戶被內地傳媒稱為日本泳壇的「中國女婿」。

【瀨戶大也及馬淵優佳常在社交網站大曬幸福】