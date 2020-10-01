【足球轉會】巴塞隆拿簽阿積士右閘　高文心儀已久　曾勸轉籍荷蘭

巴塞隆拿周四（10月1日）宣布，從荷甲勁旅阿積士引入19歲右閘達斯（Sergino Dest）。外國傳媒指巴塞主帥朗奴高文對這名美國國腳心儀已久，成為今次轉會成事的一大主因。

外國傳媒報道，達斯加盟巴塞簽約5年，轉會為2100萬歐元，另加500萬歐元附加費。這名美國右閘的合約亦設有放人條款，啟動條款金額為4億歐元，達斯將會披上2號球衣。

《ESPN》指拜仁慕尼黑亦對達斯有興趣，更曾派員到荷蘭阿姆斯特丹傾轉會，但最後未能與阿積士達成協議。

達斯加盟巴塞隆拿，簽約5年。（Getty Images）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

據了解，高文是今次簽到美國國腳的主要原因之一。高文一直十分欣賞達斯，擔任荷蘭主帥時更遊說母親為荷蘭人的達斯，放棄代表美國，轉籍荷蘭成為「橙衣軍團」一員，惟助攻力強的他最後選擇自青訓年代就代表的美國。

達斯去年獲美國足總頒最佳男子年青球員獎，去季於荷甲出戰20場交出5次助攻，又成為了球會最佳年青球員。

達斯助攻力不錯，巴塞認為此子有能於魯營取得成功的一切條件。（Getty Images）

巴塞隆拿因為新冠肺炎拖累損失兩億歐元，今夏沒有太多資金撥作轉會用，使得引援大計處處受阻。巴塞早前將右閘尼爾遜施美度賣給英超狼隊，有指收入達3000萬歐元，才有更多彈藥引入達斯。

高文曾勸達斯轉荷蘭籍不果，最後與巴塞得到合作機會。（instagram @fcbarcelona）

雖然現時巴塞有沙治羅拔圖可出任右閘，但以高文對這名美國國腳的情有獨鍾，達斯有會即時成為正選。不過，外國傳媒指巴塞已要求高文不要操之過急，希望利用今次轉會激發良性競爭，讓達斯與沙治羅拔圖爭位。

【今夏已落實足球轉會】